Die Zukunft des Pressbaumer Stadtsaals ist weiter ungewiss

Seit Jahren rumort es in Pressbaum wegen des Stadtsaals (die NÖN berichtete). Mit dem Thema beschäftigt sich mittlerweile eine Projektgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern aller Fraktionen. Zuletzt war ein Neubau auf dem Grundstück des ehemaligen Baustoff-Handels der Firma Grasl im Gespräch, das mittlerweile dem REWE Konzern gehört. Hier war ein Mehrzweck-Gebäude angedacht, das Einkaufen und Veranstaltungen vereint.

Touristische Infrastruktur, Parkplätze als Knackpunkte

Laut Projektleiter Kurt Heuböck (ÖVP) gab es jedoch mehrere Hindernisse: Zum einen hätte das Land NÖ ein solches Miet-Objekt nur gefördert, wenn es über zehn Jahre hinweg kostendeckend betrieben wird. Andernfalls müsse die Förderung zurückgezahlt werden. „Das geht nur, wenn es rund um die Uhr bespielt und professionell gemanagt wird“, erklärt er.

Gleichzeitig fehle in Pressbaum jedoch die notwendige touristische Infrastruktur, etwa bezüglich Hotellerie, oder ein Alleinstellungsmerkmal. Rückendeckung für diese Überlegungen holte sich die Projektgruppe bei Fachleuten aus der Event-Branche.

„Wenn wir nur einen Stadtsaal bauen, wird das ein Fass ohne Boden“, befürchtet Heuböck. Allein die Miete hätte die Gemeinde jährlich rund 180.000 Euro gekostet. Ein weiteres Problem waren die fehlenden Parkplätze.

Nach REWE-Gesprächen wieder zurück an den Anfang

Seit Anfang Februar sind die Gespräche mit REWE daher beendet. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat der Gemeinderat zuletzt beschlossen, das Projekt trotzdem fortzusetzen. „Wir werden uns im Juni zusammensetzen und neue Ideen entwickeln“, kündigt Heuböck an. Auf jeden Fall soll auf Gemeindegrund gebaut werden.

Bis dahin soll der jetzige Stadtsaal adaptiert werden. Er gehört der Pfarre, in rund elf Jahren will sie ihn retour. Laut Baurechtsvertrag ist bis dahin die Gemeinde für die Instandhaltung verantwortlich. „Wir wollen ihn erhalten, aber keine Unsummen investieren“, berichtet SPÖ-Gemeinderat Anton Strombach. Er ist für die Gemeinde-Einrichtungen zuständig und ebenfalls Teil der Projektgruppe.

Letztes Jahr wurde das Dach ausgebessert sowie die Notausgänge/-beleuchtung in Schuss gebracht. Künftig stehen Arbeiten am Boden und den Holzfenstern an. „Ich hoffe, dass es den neuen Stadtsaal früher gibt, als wir den jetzigen zurückgeben müssen“, wünscht sich Strombach.

Die Zeit läuft

