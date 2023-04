Von Purkersdorf nach Brunn: Ehrentafel wieder am richtigen Ort

Immer wieder werden beim SamLa, dem Samariterladen in Purkersdorf, Schätze abgegeben. So kam vor einiger Zeit die Marmortafel zu Ehren Franz Böcks in den Besitz des SamLa. Entdeckt wurde sie aber erst vor Kurzem von Gewerkschaftsmitgliedern. Bereichsleiter Herbert Willer leitete alle Schritte in die Wege, um die Tafel an die Gewerkschaft zu übergeben. Kurze Zeit später überreichte Herbert Willer das Fundstück an den Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz, Wolfgang Birbamer.

„Wir freuen uns sehr, und es ist auch nicht das erste Mal, dass wir vom SamLa Gegenstände oder Artefakte an Einrichtungen oder Organisationen übergeben, um sie für die Nachwelt zu erhalten und der Öffentlichkeit zugängig zu machen“ , freut sich Herbert Willer über die Übergabe der Ehrentafel.

