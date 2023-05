Region Purkersdorf: Musikschulen präsentierten sich im Freien

„Aus dem Rahmen gefallen“ - so lautete das Motto, das sich in den Auftritten der Schülerinnen und Schüler der Musikschule Wienerwald Mitte im Rahmen des diesjährigen Tags der Musikschulen widerspiegelte. In Purkersdorf, Gablitz und Mauerbach spielten die Musikerinnen und Musiker an öffentlichen Orten auf und zeigten der Bevölkerung ihr Können.

Die Musikschule Oberes Wiental lud zum Mitmachkonzert für die Kleinsten in die Kindergärten Tullnerbach und Pressbaum. Außerdem gab es einen Impro-Workshop für Jugendliche und Erwachsene mit afrikanischen Trommeln und Stimmexperimenten, eröffnet von der Wind-Band und einer Erwachsenen-Bläserklasse, auf dem Parkplatz der Mittelschule Pressbaum.

Anschließend daran veranstalten die Musikschulen nun regionale Aktionswochen, bei denen sie alle Interessierten zum Schnuppern einladen. Zu sehen gibt es das Programm der Aktionswochen auf den Homepages der Musikschulen oder des Musikschulmanagements Niederösterreich.

