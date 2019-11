In das BG/BRG Purkersdorf strömten am Freitag viele interessierte Volksschüler. Chemieshow begeisterte Publikum.

Am Freitag sprühten am BG/BRG Purkersdorf die Funken. Die große Chemieshow zog das Publikum in ihren Bann. Sowohl die ganze naturwissenschaftliche Palette von Chemie über Physik bis hin zur Biologie holten Schüler und Lehrer wie auch die Sprachenvielfalt am Schulstandort in Purkersdorf vor den Vorhang. Die mit dem Umweltzeichen zertifizierte Schule rückte erneut den Umweltschutz und die Schülerprojekte gegen den Klimawandel in den Scheinwerfer.

Viele interessierte Volksschüler nutzten die Chance, die Schule hautnah kennenzulernen. Auch den Unterricht in den Klassen konnte mitverfolgt werden. Das Interesse der Eltern war ebenfalls sehr groß. Ihren Fragen stand Schuldirektorin Irene Ille Rede und Antwort.