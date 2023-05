Musikschülerinnen und Musikschüler spielen in der Region Purkersdorf

An acht verschiedenen Standorten in Purkersdorf, Gablitz und Mauerbach präsentieren sich die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Wienerwald Mitte unter dem Motto „Aus dem Rahmen gefallen“ am Freitag, 5. Mai. Die jungen Musikerinnen und Musiker gehen an die Öffentlichkeit und zeigen ihr musikalisches Können in der Region.

Interessierte Kinder und Jugendliche können an diesem Tag verschiedene Sparten der Musik und Kunst erleben. „Durch die Aktionen soll gezeigt werden, wie viel Freude vor allem das Miteinander macht“, heißt es seitens der Musikschule Wienerwald Mitte.

