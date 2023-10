Künstler öffnen ihre Pforten in der Region Purkersdorf

Ob Malerei, Keramik oder Fotografie - im Rahmen der Tage der offenen Ateliers präsentieren die Künstlerinnen und Künstler der Region ihre Werke und laden Besucherinnen und Besucher in ihre Wirkungsstätten ein. Auch in der Region Purkersdorf sind wieder zahlreiche Kunstschaffenden dabei. So wird beispielsweise Gerald Frey in Gablitz seine Werke präsentieren, in Purkersdorf stellen Johanna Knie, Valentyna Sattler oder Karin Czermak aus, aus Tullnerbach ist Christine Fötsch mit dabei und in Pressbaum laden einige Künstler in die Villa Kunterbunt ein.

Monika Herschberger lädt in ihr Atelier nach Purkersdorf ein. Foto: Kulturvernetzung NÖ

So wie sie geben knapp 1.000 Kunstschaffende am kommenden Wochenende (21. und 22. Oktober) in ganz Niederösterreich bei freiem Eintritt Einblick in ihrer künstlerische Tätigkeit, darunter sind auch einige aus der Region Purkersdorf (siehe Infobox).

Bei Europas größter Schau von bildender Kunst und Kunsthandwerk wird Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Film, Grafik, Kunsthandwerk, Installationskunst und Schmuckdesign präsentiert. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer bieten zudem ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit kreativen Aktivitäten für Groß und Klein, Lesungen, musikalische Darbietungen, und vielem mehr. Infos: www.tdoa.at