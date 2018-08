NÖN-Modeexpertin Martina Reuter durfte samt Kamerateam von „Illuminati“ in das Büro von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Dort unterhielt sie sich mit der Klosterneuburgerin über ihre modischen Vorlieben.

„Ich trage meine Outfits so lange bis sie an mir zerfallen. Das kann Jahre dauern, ich ziehe sie einfach zu gerne an“, sagt Mikl-Leitner etwa. Für ihre Besuche in Purkersdorf hat sie auch immer ein ganz bestimmtes Outfit parat. „Jedes Mal wenn ich nach Purkersdorf komme, bin ich sofort in Urlaubsstimmung. Und da trage ich dann gerne Dirndl“, sagt die Landeshauptfrau.

