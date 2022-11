Taschenparty Pressbaumer Charity-Abend für das Herzwerk

Lesezeit: 3 Min MN Monika Närr

Andrea Staudenherz, Gat Ringdorfer, Gisela Zenta und Andrea Fischer (v.l.) organisieren einen Charity-Abend für die diakonische Initiative Herzwerk und den Verein Hope for the Future. Foto: Närr

G at Ringdorfer unterstützt am Freitag beim Late Night Shopping in der Boutique Lieblingsschrank die diakonische Initiative Herzwerk und den Verein Hope for the Future mit dem Verkauf von Taschen und weiteren Näharbeiten.