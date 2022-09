Privat in Highheels: Purkersdofer Gynäkologin im Fashiontalk

NÖN Styleexpertin Martina Reuter traf die Purkersdorfer Gynäkologin Olga Tayel zum Fashiontalk in ihrer Praxis Onmia in Hütteldorf. Die blonde Oberärztin in Wien-Ottakring lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern in der Wienerwaldstadt.

Wenn sie nicht im OP-Saal oder in ihrer Ordination ist, trifft man die 46-Jährige beim Sport. „Das ist mein Ausgleich zu den vielen Nachtdiensten die ich seit Jahren mache. Ich kümmere mich um Frauen, die mehr als nur eine Routineuntersuchung wollen“, so Tayel.

Natürlich würde das zu ihrem „Daily Business“ gehören, „ich habe mich jedoch auf mehr spezialisiert. Aktuell behandle ich meine Patientinnen oft mit Infusionstherapie, sprich Vitamine intravenös“, erklärt sie. Das sei eine tolle Sache, um fit durch die kalte Jahreszeit zu kommen.

„Es gibt viele Möglichkeiten sich als Frau rundum gut zu finden“, meint die Gynäkologin. Das habe sie zu ihrer Passion gemacht. „Ich versuche, das Bestmögliche für meine Damen rauszuholen“, lacht die zweifache Mama. Stylingtechnisch sieht man die Purkersdorferin meistens im weißen Kittel, gestylt mit Turnschuhen und zusammen gebundenen Haaren.

Privat trägt sie gerne mal Highheels und schöne Kleider. „Das kommt leider nicht so oft vor, da ich Tag und Nacht arbeite. Als der Ukrainekrieg begann, habe ich Flüchtlingen angeboten gratis die Schwangerschaftsroutine-Untersuchungen bei mir zu machen. Meine Praxis war voll. Mir war es wichtig, zu helfen, wo ich nur kann“, erzählt sie.

