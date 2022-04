Vertrauen in die Menschlichkeit: Hilfe im Gablitzer Pfarrheim

Werbung TLI Anzeige Kleinkind-Gruppen geben Wurzeln für eine chancenreiche Zukunft

Wer an einem Montag- oder Donnerstagnachmittag im Pfarrheim bei der Essensausgabe für Notleidende, die „Team Gablitz Hilft“ gemeinsam mit der Pfarrcaritas organisiert, vorbeischaut, glaubt seinen Augen nicht zu trauen: Gerade noch waren eine große Anzahl von grünen Kisten prall mit Lebensmitteln gefüllt, sind sie auch schon wieder geleert.

„Genau so ist das geplant“, klärt Obfrau Astrid Wessely auf. „Uns ist ein niederschwelliges Angebot, bei dem man sich nicht lange ausweisen und legitimieren muss, wichtig. Allen, die Unterstützung benötigen, kann hier dank der Spenden von Supermärkten und Sammlungen, zum Beispiel in der Volksschule, unbürokratisch und rasch geholfen werden.“

Familien aus Syrien und Afghanistan intensiver betreut

Aktuell sind es über 20 Menschen, die Woche für Woche vorbeikommen oder die vor dem Pfarrheim aufgestellten Tiefkühlschränke der Pfarrcaritas, die 24/7 frei zugänglich sind, nutzen.

Für all jene, die es etwas gemütlicher angehen lassen wollen, bietet sich am Donnerstag noch ein Besuch im Begegnungscafé nur einen Raum weiter an. „Bürokratie“ ist überhaupt eines jener Wörter, das man in diesem eingespielten Team, das seit 2015 ein großes Netzwerk an Unterstützenden aufgebaut hat, gar nicht gerne hört.

„Wir versuchen, unsere Stärken zu nutzen und jeder bringt das ein, was er kann. Über Verstärkung freuen wir uns aber jederzeit“, weiß die stellvertretende Obfrau Karin Tschare-Fehr. „Wichtig ist uns auch dort zu helfen, wo andere nichts tun, etwa bei den Deutschkursen für jene Flüchtlinge, die hier noch keine Unterstützung erhalten. Dank vieler ehrenamtlich helfender Lehrerinnen und Lehrer ist es uns gelungen, praktisch alle Teilnehmenden bis zu Niveau B1 zu bringen und ihnen so die Chance zu geben, ihr Potenzial zu nutzen. Mit den ersten Flüchtlingen aus der Ukraine haben wir diese Kurse nun wieder reaktiviert.“

Etwa 20 junge Männer und auch ganze Familien aus Syrien und Afghanistan werden von „Team Gablitz hilft“ noch intensiver betreut. Um diese kümmert man sich regelmäßig und unterstützt bei allen auftretenden Problemen. „In welchen Bereichen die zur Zeit etwa 30 Flüchtlinge aus der Ukraine in Gablitz Hilfe brauchen, müssen wir erst abwarten. Hier engagiert sich die offizielle Seite so, wie wir es uns auch für die Menschen aus Afghanistan gewünscht hätten“, so Tschare-Fehr weiter.

Projekt GAataMo als Herzensangelegenheit

Die Berufung und Freude daran, anderen Menschen unter die Arme zu greifen, macht bei „Team Gablitz Hilft“ aber nicht vor Landesgrenzen halt. So wurden bereits einige Transporte mit medizinischem Material, nach genauer Abstimmung mit Hilfsorganisationen vor Ort, in ein Krankenhaus in der Ukraine geschickt.

Die mutigste und visionärste Idee scheint aber jene des ersten Montessori-Kinderhauses im Flüchtlingscamp Atama in Syrien. Wenn Astrid Wessely davon berichtet, tut sie dies mit viel Begeisterung: „Wir haben im Frühjahr 2021 einen Teil eines Hauses gekauft, in dem die Kinder nun täglich zwei Mahlzeiten erhalten und sechs Stunden lang betreut werden. Nachdem dies ausgezeichnet funktioniert hat, führen wir nun am Nachmittag in den gleichen Räumlichkeiten auch eine private Schule. Auch hier werden die Kinder verköstigt und sechs Lehrpersonen sorgen für die Bildung. Wir unterstützen aktuell 120 Kinder, wobei bei besserer Finanzierung noch mehr möglich wäre.“

Um sich ein besseres Bild von den Bedingungen in Atama machen zu können, muss man bedenken, dass sich laut Wessely keine der internationalen großen Hilfsorganisationen im Camp engagiert: „Es ist dort einfach zu gefährlich. Auch wir können nicht persönlich vorbeischauen. Aber wir sichern die Qualität unseres Projekts durch den persönlichen Kontakt mit unseren Mitarbeiterinnen und Vereinsmitgliedern vor Ort. Und wir hoffen, dass uns viele mit einer Jahrespatenschaft unterstützen.“

