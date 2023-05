„Kamerakatze“ aus Rekawinkel erobert Formel-1 und Hollywood

Ob beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel, bei Formel 1 in der ganzen Welt (letzte Aufnahmen im April 2023 in Baku), bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, im südkoreanischen Pyeongchang, bei den Sommerspielen in Tokio und den Winterspielen im chinesischen Beijing – CamCat-Systems aus dem niederösterreichischen Rekawinkel sind die weltweit führenden Anbieter von professionellen Seilkameras.

Schneller, höher, weiter und auch leiser

Nicht nur bei Sportereignissen wird die sichere Aufnahmetechnik eingesetzt, auch für kulturelle Events sind die „Kamerakatzen“ an Seilen sehr gefragt. „Man müsste schon eine Fledermaus sein, um diese Kameras zu hören“, bestätigt zum Beispiel Clemens Hellsberg, der ehemalige Vorstand der Wiener Philharmoniker, beeindruckt über die perfekte Technik beim Neujahrskonzert 2014 im Wiener Musikvereinssaal.

2009 kaufte Christian Stoklas (ehemals Besitzer des Lichtverleihs Dangl Wien) das Segment CamCat-Systems zu 100 Prozent aus der Konkursmasse von Georg Rihas Firma Ultimate Pictures. Seither erforschen und entwickeln die beiden CamCat-Geschäftsführer Alexander Brozek und Thomas Schindler gemeinsam mit ihrem Team immer bessere Sicherheits-, Steuerungs- und Regelmechanismen für ferngesteuerte Seilkamerasysteme und ermöglichen seit 14 Jahren die unmöglichsten Kamerafahrten und Aufnahmen. Ihr Anspruch: Schneller, höher, leiser und vor allem sicher sollen die Systeme sein.

CamCat testet Seile mit Prüfvorrichtung

„Wir betreiben hier wirklich Grundlagenforschung und testen jedes Seil mit einer eigenen Messvorrichtung auf Zugkraft- und Biegeleistung“, erklärt Brozek beim NÖN-Betriebsbesuch in Rekawinkel. Laut ihm sei CamCat-Systems die einzige Firma, die ihre Seile so prüfe – nach maximal zehn Einsätzen würde jedes Kameraseil aussortiert. Um für alle Events, egal wie groß oder klein, die richtige Technik zu bieten, entwickelte das Team bereits acht verschiedene Anlagetypen von Seilkameras.

CamCat-Systems schöpft aus einen Pool von circa 40 Mitarbeitern, wobei die meisten davon Freelancer sind. „Die wichtigsten Eigenschaften für einen Job bei uns sind Zuverlässigkeit, Disziplin, Perfektion im Segment Kameraseilbahn und Höhentauglichkeit“, so Brozek.

Spezialausbildung für Seilkamera-Mitarbeiter

Die niederösterreichische Firma bietet eine eigene Fortbildungsschiene mit einwöchiger Grundausbildung, zwei Tagen Höhenarbeitstraining, einem Erste-Hilfe-Kurs und einer abschließenden Prüfung. „Interessierte technikaffine Leute sind bei uns immer willkommen,“ erklärt auch Niki Griedl (er ist Geschäftsführer der Tochterfirma Colibri WireCam und auch Operator bei CamCat-Systems).

Thomas Schindler, der zweite Geschäftsführer von CamCat- Systems, tüftelt im Moment intensiv an einem kreiselstabilisierten Kameraträgersystem und filmtechnischen Stabilisierungsgeräten mit Technik der APEX Stabilizations GmbH, welche Christian Stoklas kürzlich zusätzlich zu CamCat-Systems erworben hat. „Dieser Spin-off soll ein zweites Standbein für unser Unternehmen werden“, bestätigt der Firmeninhaber den Kauf.

Von der Wirtschaftskammer wird CamCat Systems zur Sparte „Handel“ gezählt, denn die unterschiedlichen Seilkamera-Anlagetypen werden je nach Bedarf mit einer Operator-Crew angemietet, einfachere Systeme auch mit einer kleineren Crew verliehen. International wird das System CAMCAT® zero verkauft, vor Ort oder in Rekawinkel werden alle Systeme serviciert.

Das innovative Techniker-Team ist im ständigen Austausch mit TV-Sendern verschiedener Länder und weiß dadurch genau, welche Bedürfnisse die Kamerasysteme erfüllen sollen. Immer wieder tüfteln die Ingenieure an individuellen Lösungen und erfüllen Spezialwünsche ihrer Kunden. „Unser individueller Service in Kombination mit langjähriger Erfahrung und technischem Know-how ist unser Alleinstellungsmerkmal in dieser Branche“, ist Schindler überzeugt, denn in Österreich gibt es keine weitere Firma dieser Art. „Viele internationale Film- und TV-Produktionsfirmen sind unsere Geschäftspartner, das sehe ich als großes Kompliment für CamCat-Systems“, freut sich auch Brozek.

Zukünftige Projekte

Royal Ascot 2023 ab 22. Juni, (eines der bekanntesten Pferderennen in Großbritannien mit Besuch der königlichen Familie)

Formel-1-Saison 2023 (die Rennwochenenden: 5. bis 7. Mai, Miami; 19. bis 21. Mai, Imola, danach Monte Carlo, Barcelona, Montreal und am 2. Juli Spielberg in Österreich)

Der neue Formel-1-Spielfilm von Lewis Hamilton mit Hollywood-Star Brad Pitt

