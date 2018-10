Viele Pressbaumer Familien wünschen sich eine Temporeduzierung entlang der B 44 beim Kindergarten II. „Zwei Ansuchen der Gemeinde auf Temporeduzierung wurden in den letzten Jahren durch Sachverständigengutachten des Landes NÖ abgeschmettert“, sagt Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner.

Die B 44 ist zudem Landessache, daher durfte nicht einmal ein Schutzweg gemacht werden. Nun will die Gemeinde nächste Maßnahmen setzen. Dazu werden Unterschriften im Kindergarten gesammelt. „Damit wollen wir uns mit dem Anliegen direkt an die Landeshauptfrau wenden“, so der Bürgermeister.

Neben der Unterschriftenaktion der Eltern unterstützt auch die „Junge ÖVP“ mit einer parallel laufenden Unterschriftenaktion das Anliegen auf Geschwindigkeitsreduktion vor dem Kindergarten. „Die Stadtgemeinde hat das Problem schon lange erkannt. Unsere schriftlichen Ansuchen auf Geschwindigkeitsreduzierung von 70 auf 50 km/h finden jedoch seit Jahren kein Gehör“, so Schmidl-Haberleitner. Er versteht daher den Unmut der Bürger. Von Seite der Stadtgemeinde ist man nun um mehr Sicherheit bemüht.