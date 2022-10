Unterhaltung mit Tiefgang: Tullnerbacher im Gespräch

Wolfgang Gratschmaier, Tenor im Ensemble der Wiener Volksoper, steht derzeit in der Operette „Die Dubarry“ mit dem deutschen Schauspieler, Entertainer und Kabarettisten Harald Schmidt auf der Bühne (die NÖN berichtete).

Letzten Freitag moderierte er gemeinsam mit Thomas Dänemark, Generalsekretär der Freunde der Wiener Staatsoper, für diese ein Künstlergespräch mit Harald Schmidt im Wiener Haus der Musik. Denn der zur Legende avancierte Fernsehmoderator verfügt auch über eine Ausbildung zum Organisten und ist ein Liebhaber der Oper und klassischer Musik.

So gestaltete er etwa erst kürzlich im Opernhaus Zürich eine Matinee zu Wagners Rheingold, deren Videomitschnitte 460.000 Klicks erreichten. Schmidt musizierte am Klavier mit Anne-Sophie Mutter oder sang das Grenadier-Lied von Schumann in einer seiner Sendungen.

In seinen rund 1.800 Shows hieß er auch immer wieder Ausnahme-Künstler willkommen, samt Nebeneffekten: „Wir hatten etwa David Bowie zu Gast. Künstler dieses Formats wissen oft gar nicht, wo sie jetzt gerade sind“, stellt er ausnahmsweise ganz trocken fest.

Daheim hat er einen Flügel aufgestellt, Musik beeinflusst sein Leben zentral, seine Kinder spielen alle ein Instrument und „zu Weihnachten machen wir immer Musik“, gibt er einen seiner seltenen Einblicke ins Privatleben. Um auch das im Laufe des Abends gleich wieder zu verblödeln: „Ich gab meine Pianisten-Karriere auf wegen einer Elfenbein-Allergie“, wollte er seinem Publikum weismachen.

Zahlreiche Anekdoten

In der ausgesprochen unterhaltsamen und kurzweiligen Veranstaltung präsentierten Dänemark und Gratschmaier Harald Schmidt zahlreiche Film- und Fotoausschnitte aus seiner Laufbahn. Darunter wurden auch Sequenzen mit parodiertem Opernwissen preisgegeben. Schmidt wurde damit zwar überrascht, mit dem ihm eigenen eloquenten Scharfsinn, seiner Verve und Schnelligkeit sprudelten zur Unterhaltung aller Anwesenden sofort viele launige Anekdoten zu den Einspielungen, über die sich auch der Entertainer selbst im Erinnern amüsierte.

Der mehrfache Preisträger, der unter anderem einen Bambi von Peter Alexander überreicht bekam, hat bei Fernsehaufritten etwa die Oper Aida oder das Gesamtwerk von Shakespeare kurzweilig mit Playmobil-Figuren erzählt. Auch Papp-Sträflingsfiguren kamen bei einer Erläuterung von Nabucco zum Einsatz. Mit dem wehmütigen Nachsatz: „Heute gibt es kein Publikum mehr, das den Gefangenen-Chor mitsingen kann. Vor 20 Jahren war das noch Allgemeinwissen.“

Zu seiner Rolle als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle in der TV-Serie Traumschiff meint der König der Massenunterhaltung mit gepflegtem Tiefgang: „Die Leute lieben diesen Namen, ich werde oft darauf angesprochen.“

Als König des Volksopern-Publikums residiert Schmidt derzeit ja auch in Wien, wo er gemeinsam mit dem Tullnerbacher Ensemble-Mitglied Gratschmaier in der Operette „Die Dubarry“ in der Rolle von Ludwig XV. eindrucksvoll auf der Bühne steht.

Hier hat sich auch ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den beiden angebahnt und Gratschmaier weiß zu berichten: „Schmidt wurde in der Volksoper aufgenommen, als wäre er schon die ganze Zeit da. Er gibt alles im Stück, er ist die neue Perle des Hauses, zudem sehr bescheiden und beliebt.“ Und: „Harald Schmidt spielt Ludwig XV., der Harald Schmidt spielt, der Ludwig XV. ist“, zitiert Gratschmaier seine frühere Co-Regisseurin Rita Lucia Schneider.

Die Idee zur Umsetzung der Rolle als Ludwig XV., der seine Dialoge mit Gräfin Dubarry wie eine Show-Moderation einspielt, kam von, naja, nennen wir ihn ausnahmsweise Ludwig Schmidt: „Es bringt nichts, wenn ich eine Rolle spiele. Es wird eine Pointe erwartet von mir. Der Rhythmus ist das Timing“, so Harald über Ludwig. Und erläutert: „Ich komme erst am Schluss ins Stück, ich muss sofort da sein, kann mich nicht aufwärmen. Da hilft mir das Kabarett.“

„Niemand nörgelt hinter der Bühne“

Lieb gewonnen hat er das rosa Haus am Währinger Gürtel sofort: „Nach zwei Minuten war ich integriert. Mir machte es von Anfang an ungemein Spaß. Ich wollte das unbedingt machen in Wien, auch meine Familie wollte unbedingt hierher“, strahlt Schmidt überzeugt. „Ich weiß, wie ein Ensemble funktioniert, klinke mich gerne ein, ich komme ja vom Theater. Obwohl ich erst nach der Pause drankomme, bin ich mit Beginn der Vorstellung im Haus und groove mich ein“, freut sich Schmidt über die eigene Freude. Und fügt ohne Augenzwinkern hinzu: „Niemand nörgelt hier hinter der Bühne, obwohl wir in Wien sind.“

Mit Augenzwinkern ergänzt er: „Dafür kenne ich Wolfgang Gratschmaier jetzt hinter dem Vorhang mit einem Bayern München-Leiberl und roten Puma-Schuhen.“ Damit schießt dieser nun ein Abschluss-Tor in Richtung Person Harald Schmidt: „Er ist der Einstein der Theaterwelt. Er hat die Relativitätstheorie der seriösen Argumentation aus dem Comedy-Himmel abgeleitet. Und er beschenkt uns seit mehr als 30 Jahren von Herzen humorvoll mit hochintelligenter Schlagfertigkeit.“

