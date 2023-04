Märchen auf der Purkersdorfer Bühne

Für die Kinder gibt es am Sonntag, 16. April, einen besonderen Termin in der Bühne. Ab 16 Uhr wird der „Wolf und die sieben Geißlein“ von Kindern für Kinder aufgeführt.

Die Basis des Musicals ist das gleichnamige Märchen der Gebrüder Grimm. Caroline Vasicek hat es mit sieben eigens dafür komponierten Liedern in ein Musical für Kinder ab zwei Jahren verwandelt. Die Thematik um den Wolf und die Rettung der Geißlein wurden kindgerecht aufgelöst, ohne etwas aus der Originalgeschichte zu streichen. „Wichtig ist mir bei allen Stücken die pädagogische Qualität, die auch hier zum Tragen kommt“, so Caroline Vasicek.

Junge Darsteller aus der Region

Im Stück hauchen sieben Kinder den Märchenfiguren spielerisch und mit Leichtigkeit Leben ein, Vasicek begleitet die Kinder am Klavier. „Es hat so viel Freude gemacht die Lieder zu schreiben. Ich kenne die Kinder schon lange, weiß genau, was sie gerne machen. Dadurch haben die Melodien eine eigene Dynamik bekommen, die vom Ensemble mit ganz viel Spielfreude auf die Bühne gebracht wird“, erzählt die Gablitzerin. Im Ensemble tummeln sich Kinder aus der Region, sie alle sind Schülerinnen und Schüler von Vasicek. „Mit den Vorstellungen und den dazugehörenden Proben lernen die Kinder viel und haben so die Möglichkeit ihre Talente zu präsentieren. Sie sind mit viel Freude und Spaß dabei. Denn die Freude an der Musik ist so wichtig für junge Menschen.“ Was sie besonders freut, ist, dass ihre Tochter Marvie als Geißmutter mit auf der Bühne steht. Erfahrung hat Marvie bereits, denn sie steht in den Märchen-Musicals ihrer Mutter seit ihrem sechsten Lebensjahr auf der Bühne. „Mit beeindruckender Musikalität, ausdrucksstarker Stimme und großem Talent überzeugte sie in diversen Rollen. Bereits 2019 übernahm Marvie die Hauptrolle im Märchen-Musical ‚Der Wolf und die sieben Geißlein‘ die Rolle der Geißmutter“, so Vasicek.

„'Der Wolf und die sieben Geißlein‘ ist das dritte Stück aus der Feder von Caroline Vasicek, es wird seit 2018 erfolgreich gespielt, die gleichnamige CD erschien im Jahr 2019.

