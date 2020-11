Kurz bevor es zu den schrecklichen Anschlägen in Wien gekommen ist, war die Purkersdorfer Kabarettistin Monica Weinzettl selbst noch in der Bundeshauptstadt. Für die ORF-Aufzeichnung von „Denk mit Kultur“ stand sie kurz zuvor noch zum Drehen in der Remise im dritten Bezirk vor der Kamera. „Ich konnte zwar dann ganz normal wieder nach Hause fahren, es muss aber Minuten, nachdem ich aus Wien hinausgefahren bin, passiert sein“, schildert die Kabarettistin. „Es war wahnsinnig viel los in Wien, die Lokale waren voll.“

„Es ist einfach die Tatsache, dass der Terror bei uns angekommen ist. Es ist furchtbar. Wir sind bei den Opfern und den Angehörigen. Wir lassen uns von dem Anschlag aber nicht unterkriegen und dadurch nicht unnötig aggressiv machen“, sagt Weinzettl.

Sie und ihr Mann Gerold Rudle befinden sich daheim in Sicherheit, beiden geht es gut.