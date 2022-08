Eltern-Obfrau zu Schulstart in Purkersdorf: „Wir sind alarmiert“

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

„Wir beobachten die Teuerungswelle und sind alarmiert“, erzählt Jasmin Klemmer-Schlögl, Obfrau des Elternvereins der Volksschule und der Sonderschule Purkersdorf. Der Verein greift Eltern beim Kauf von Schulsachen oder der Finanzierung von Ausflügen unter die Arme.

Klemmer-Schlögl rechnet damit, dass der Unterstützungsbedarf heuer größer ist als sonst: Weil Benzin, Strom und Heizung teurer geworden sind, bleibt weniger Geld für Schulsachen übrig. Beim Einkauf für ihre eigene Tochter hatte sie zudem den Eindruck, dass auch der Preis für Stifte gestiegen ist.

Sie appelliert daher an Eltern mit finanziellen Sorgen, keine Scheu zu haben und sich an die Klassenvorstände zu wenden. Diese leiten die Anfrage anonym an den Elternverein weiter. „Wir wissen nicht, um welches Kind es geht“, betont sie. Das Budget ihres Vereins stammt aus den Mitgliedsbeiträgen und von Sponsoren einer Gütesiegelaktion.

Darüber hinaus legt sie Eltern ans Herz, staatliche Förderangebote wahrzunehmen. Dazu zählt etwa das einkommensunabhängige „blau-gelbe Schulstartgeld“: Heuer bekommen Eltern 100 Euro für jedes Kind, das zur Schule geht oder eine Lehre macht. Möglich ist die Antragstellung unter www.noe.gv.at . „Das ist sicher eine große Hilfe“, ist Klemmer-Schlögl überzeugt.

Ansonsten steht die Elternvereins-Obfrau dem Schulstart „sehr positiv“ gegenüber. Der Wegfall der allgemeinen Test- und Maskenpflicht sei eine große Erleichterung. „Vielleicht haben die Kinder heuer eine Chance auf einen normalen Schulalltag“, hofft sie.

