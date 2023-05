Tullnerbach: Workshops für Strickbilder

Petra Feurstein ist im Strickrausch. Schließlich ist sie eine Strickrauscherin und nahm auch schon bei Jahrestreffen und Ausstellungen der deutschen Plattform Strickrausch teil, die sich vor vielen Jahren rund um die Berliner Textildesignerin Gabriele Kluge gebildet hat. 2007 begegnete Feurstein der Textilkünstlerin auf der Kreativmesse in Dortmund. „Ich war begeistert von dieser speziellen Art des Strickens und den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. In diesem Rahmen lernte ich über Strickreisen und Stricktreffen viele liebenswerte und interessante Menschen kennen“, so die Fachärztin für Radioonkologie und Strahlentherapie, die seit letztem Herbst in Pension ist und sich ihrem Haupthobby daher nun noch intensiver widmen kann.

Erst Ende März reiste die Mutter von drei erwachsenen Kindern und zwei Enkeln, die eine von wenigen Österreicherinnen bei den Strickrauscherinnen ist, mit Gatten Burkhard nach Bozen, um am Festival für textiles Handwerk, Kunst und Design teilzunehmen.

Strickseminare & Strickprojekte

Lachend denkt die agile Kreativkünstlerin an ihre anfängliche Abneigung gegen das Stricken zu Schulzeiten zurück und wie sich daraus im Laufe der Jahre leise aber beständig eine echte Leidenschaft entwickelt hat: „Ich habe beim Handstricken mit dünnen Baumwollgarnen und Seide eine Methode gefunden, meine Kreativität zu fördern und mich zu entspannen“, so die ehemalige Oberärztin des Krankenhauses Ottakring.

Da sie Menschen motivieren möchte, Themen mit diesem Handwerk schöpferisch anzugehen und sich dabei auch zu erholen, bietet sie unter dem Titel „Wolliamo“ auch Strickseminare und Projekte an: „Als Regionalleiterin im Raum Wien organisiere ich regelmäßige Treffen von Strickrausch und veranstalte Kurse für Interessierte in meinem Haus auf der Lawies“, berichtet Feurstein im Gespräch mit der NÖN.

Gerne trägt sie ihre selbst gestalteten Umhänge. Ihre großflächigen Strickbilder, darunter Naturlandschaften ebenso wie Abstraktes, schmücken auch ihren Wohnsitz. Diese werden nach Fertigstellung auf einen Rahmen aufgezogen und können nach Bedarf sogar abgenommen und gewaschen werden. Das Relief sieht durch die feinen Garne, die mit ganz dünnen Nadeln verarbeitet werden, eher gewebt als gestrickt aus. „Und durch die gleichzeitige Verwendung von vier bis fünf Fäden unterschiedlicher Farben kann man verschiedentliche Farbgestaltungen, Schattierungen und Mellierungen erreichen“, erklärt Feurstein zu ihrem zur Kunst erhobenen Hobby.

Ich biete auch Strickhypnose an.“ Petra Feurstein

„Weiters biete ich auch Strickhypnose an, Fantasiereisen beim Stricken, wo es um Inspiration und Hilfe beim Gestalten geht“, so die seit 2000 ebenfalls als ärztliche Psychotherapeutin Tätige mit aktiven Praxen in Wien und Tullnerbach. „Das Unbewusste weist uns den Zauberweg, wir aktivieren etwa das Erlebnis Wolle und die magische Kraft der Spiralen“, führt sie dazu schmunzelnd aus.

Auch als Vortragende zu ihrem langjährigen Spezialgebiet Lungenkarzinom tritt Feurstein nach wie vor bei Kongressen und Tagungen auf. Und an den Fachhochschulen Wiener Neustadt und Campus Wien unterrichtet sie als Lektorin in den Bereichen Psychoonkologie und Strahlenbiologie. Zudem supervidiert sie Ärzte und Gesundheitspersonal in Spitälern und in ihrer Praxis in der Lawies. Die restliche Zeit, die neben all diesen alltags- und freizeitfüllenden Aktivitäten bleibt, verbringt Feurstein neben ihrer Familie auch gerne in zwei Chören: Die Altistin singt in einem Frauenchor, der Philharmonie Wien, und gemeinsam mit ihrem Gatten im Conventus Musicus. Nähere Informationen und Kontakt unter: www.petra-feurstein.at.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.