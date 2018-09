Saiteninstrumente, Bläser, Schlagzeug und Keyboard können im Zusammenspiel eine interessante Mischung ergeben. Dies zeigte auch der jüngste Auftritt der Austro-Jazz-Band The Reef Formation, die dabei das Publikum in Die Bühne ausgiebig unterhielt.

Die in Wien ansässige Musikgruppe, deren sieben Mitglieder aus allen Teilen Österreichs stammen, bot bei ihrem Konzert eine große Bandbreite an Liedern dar. Dabei hatte auch die Band selbst sichtlich viel Spaß - immerhin kamen die einzelnen Mitglieder in den Genuss, sich an ihrem Instrument voll und ganz auszutoben. Das Publikum würdigte den gelungenen Auftritt mit großem Applaus, sodass sich The Reef Formation zu einer Zugabe hinreißen ließ.

Die Gründung der Band erfolgte 2015, wobei sich die Musiker auf reine Instrumentalmusik spezialisiert haben.