Ausverkaufte Vorstellungen und beeindruckte Zuschauer in Gablitz

Es sind Tage, die es in sich haben. Gleich fünf Mal stolpern die Darsteller der Gablitzer Theatergruppe in Peter Shaffers Stück innerhalb nur weniger Tage über die hell erleuchtete Bühne. Und agieren dabei wie in völliger Dunkelheit (die NÖN berichteten). Vor meist ausverkauftem Haus entspinnt sich ein witziges Verwechslungsspiel mit einer gehörigen Portion Spannung. Die Zuschauer jedenfalls freuten sich über einen gelungenen Abend. „Dieses Stück muss man gesehen haben, wir haben uns sehr gut unterhalten“, resümierte etwa Gerald Frey vom „Freyraum“ in Gablitz zufrieden. Für die beiden Vorstellungen am Mittwoch und Freitag gibt es noch Restkarten.