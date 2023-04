Der Funke ist in Gablitz übergesprungen

Aus gutem Grunde wurde es 1986 zum „Best Off Broadway Musical“ gewählt, das flippige Musical rund um fünf singende und steppende Nonnen, die den Ausweg aus ihrer Geldnot in der Aufführung einer kleinen Show suchen. Umgeschrieben auf die hiesigen Verhältnisse, treten die „Kleinen Schwestern vom Flötzersteig“ in einen kreativen Dialog mit den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und diese, nicht faul, nehmen die Einladung an und verwandeln das Theater 82er Haus zusammen mit Susanne Rietz, Sascha Ahrens, Nina Weiss, Bettina Bogdany und Daniela Lehner, die als Ordensschwester sängerisch, tänzerisch und darstellerisch zu überzeugen wissen, in einen Ort der Ausgelassenheit und Fröhlichkeit. Etwas, das gerade heute gut tut.

Unter der Leitung von Regisseur Markus Richter wird hier, in Koproduktion mit der Tschauner Bühne Wien, ein Stück Musical-Weltgeschichte gekonnt in die heutige Zeit transferiert und – liebevoll von Lilly Kugler-König choreographiert – auf die heimischen Bühnen gebracht.

„Wir freuen uns, dass wir heute so viele Besucher im Theater 82er Haus begrüßen konnten und sind sehr zufrieden mit der Aufführung. Für die kommenden Vorstellungen gibt es jedoch noch Restkarten“, so Markus Richter. Spätentschlossenen bietet sich also noch die Chance, der humorvollen Auflösung der Konflikte zwischen den Schwestern beizuwohnen. (Buchungen unter 0664/2436465 und office@theater82erhaus.at.)

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.