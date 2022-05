Volles Haus und tosender Applaus

Vollbild

Margit Wippl und Stefan Konrad waren bereits früher im Theater 82er Haus und erwarteten sich vor Beginn einiges. Nach der Vorstellung verabschiedeten sich das Ensemble, Bürgermeister Michael Cech und Vizebürgermeisterin Manuela Dudler-Strasser. Barbara Endl-Kapaun und Markus Richter brachten das Publikum zum Lachen. Barbara Endl-Kapaun, Daniela Lehner, Georg Hasenzagl und Markus Richter (v.l.) im Finale. Szene einer lustigen Verwechslungskomödie mit viel mitreißender Musik und gutem Humor. Die Räumlichkeiten begannen sich zu füllen. Familie Mitterlechner kam aus dem Süden von Wien und freute sich auf die Veranstaltung. Auch Bürgermeister Michael Cech und Vizebürgermeisterin Manuela Dundler-Strasser, die Gemeinde spendete gemeinsam mit dem Theater 82er-Haus den Erlös an die Ukraine-Hilfe, warteten gespannt auf den Beginn. Die Vorstellung war ausverkauft. In der Pause stieß man auf eine Fortsetzung der guten Unterhaltung an. Roman Obermayer, Sabine Jahn, Sebastian Jahn und Christina Vondra (v.l.) unterhielten sich hervorragend. Ingrid Strohschneider ist seit 1996 Stammgast. Auch die Familie von Künstler Georg Hasenzagl war angetan ob dem Gesehenen.

