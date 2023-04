Ein Schuss um Mitternacht in Pressbaum

Seit 2013 bietet die Mittelschule Pressbaum das Freifach „Darstellendes Spiel“an, das sich sehr bald zu einem sehr beliebten Freifach entwickelte. „Das Theaterspielen fördert die Persönlichkeitsbildung, das Sprechen und das Selbstbewusstseins in einem außerordentlichen Maße“, erklärt Pädagogin und Initiatorin Sabine Ernst.

Durch konzentrierte Probenarbeit konnten in den letzten Jahren auch schon sehr anspruchsvolle Stück aufgeführt werden, wie zum Beispiel „Einen Jux will er sich machen“ von Johann Nestroy und Ausschnitte aus „Der eingebildete Kranke“ von Jean B. Moliere. “Es ist jedes Schuljahr eine Herausforderung, passende neue Stücke mit den Kindern einzustudieren und ihnen das wunderbare Genre der Theaterkunst näherzubringen. Leider hat die Pandemie die Kinder in den Jahren 2020 bis 2022 um diese wertvolle Erfahrung gebracht.

Heuer werden zwei Einakter präsentiert. Das Stück „Schuss um Mitternacht“ ist ein lustiger Krimi, in dem der reiche, aber geizige Geschäftsmann Herr Grossmann von allen Familienmitgliedern und Angestellten um Geld gebeten wird. Beim Öffnen seiner Post verletzt er sich. Kurz darauf wird auf ihn geschossen. Vor Schreck fällt er in Ohnmacht, nachdem er aus dieser erwacht, flüchtet er aus dem Haus. Die Sekretärin entdeckt die Blutspuren und meldet einen Mord. Eine Kommissarin und ihre Assistentin machen sich auf die Suche nach dem „Täter“.

Im zweiten Einakter „Der Winter will nicht gehen“ glaubt der Winter, er wäre die wichtigste Jahreszeit und will deshalb dem Frühling keinen Platz machen und verjagt ihn. Zuerst gefällt es den Kindern, im Schnee zu spielen, dann allerdings dauert ihnen der Winter schon zu lange. Die Erwachsenen haben ebenfalls genug vom Schneeschaufel. Als der Winter sogar das Osterfest abschaffen will, wird es den Kindern zu viel. Sie bitten die Sonne, dem Frühling zu helfen.

“Es ist uns auch wichtig zu zeigen, dass es abseits von Handy und Computer auch in der realen Welt wunderbare Erlebnisse geben kann, und dass künstlerische Arbeit für die Entwicklung unserer Kinder äußerst wichtig ist”, sind sowohl Ernst als auch Thomas Pölzl, Leiter der Mittelschule Pressbaum, einer Meinung. Die Theatergruppe der Mittelschule Pressbaum lädt am 4. Mai um 19 Uhr in die Fünkhgasse 45a zur diesjährigen Theateraufführung ein. Der Elternverein sorgt für das leibliche Wohl.





Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.