„Der muss es sein“ feiert im Stadtsaal Premiere

Sarah tut alles, um ihren Eltern einen erfolgreichen Mann, der ebenso wie ihre Eltern Jude ist, vorzustellen. Dafür geht sie soweit, dass sie einen Schauspieler organisiert, der vorgibt, ihr Partner zu sein. Lange dauert es nicht, bis es zu ersten Problemen kommt. Eine Vorstellung zum Schmunzeln ist für das Publikum definitiv garantiert.

Und auch bisher kam die Produktion des Theater Dreamteam sehr gut an. Nach erfolgreichen Auftritten in Wien hat sich das Ensemble deshalb dazu entschlossen, die Produktion von „Der muss es sein“ nun auch in Purkersdorf zu zeigen. Grund dafür war nicht nur die Tatsache, dass drei Mitglieder aus Purkersdorf stammen, sondern auch der große Erfolg in Wien. „Da wir bei all unseren Terminen schon vor der Premiere ausverkauft waren und wir wunderbares Feedback der Theaterbesucherinnen und Theaterbesucher erhielten, hat sich gezeigt, dass unsere Ziel erfüllt und unser Art zu arbeiten, richtig ist“, sagt der Purkersdorfer Michael Köck, der bei der Produktion Regie führt.

Sarah möchte ihren Eltern einen erfolgreichen jüdischen Mann vorstellen und engagiert dafür einen Schauspieler. Foto: Theater Dreamteam

Die Proben laufen gut, wie er schildert. „Da die Produktion, wie schon besprochen, einmal zur Aufführung gelangte haben wir nun einen kleineren Probenaufwand. Diese laufen extrem gut und das ganze Team hat enorm viel Spaß.“

Spaß ist mitunter ein Hauptgrund, der hinter der Produktion und des „Dreamteams“ steckt. Denn bei den Akteuren handelt es sich ausschließlich um keine Berufsschauspieler. „Wir haben vor zwei Jahren eine Gruppe hoch engagierter Akteure gebildet welche sich zum Ziel setzte, Theaterstücke detailliert und professionell zu produzieren. Da es sich nicht um hauptberufliche Schauspieler handelt, muss diese Arbeit auf einen längeren Zeitraum anberaumt und kontinuierlich erarbeitet werden. Wir haben dies, was mich sehr freut, in Umsetzung bringen können und die Komödie „Der muss es sein“ im November 2022 im Theater Center Forum in Wien zur Aufführung gebracht“, blickt Köck zurück.

Jetzt dürfen sich die Purkersdorferinnen und Purkersdorfer auf viele Szenen zum Lachen freuen. „Das Stück ist sehr humoristisch mit auch vielen tiefsinnigen Pointen. Wir können einen unterhaltsamen und humorvollen Theaterabend garantieren“, versichert Köck.

Am Freitag, 28., und Samstag, 29. April gastiert das Ensemble mit dem Stück im Purkersdorfer Stadtsaal. Foto: Theater Dreamteam

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.