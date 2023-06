„Dr. Dolittle“ ordiniert ab Freitag im Steinbruch

Am kommenden Freitag, 23. Juni, ist es so weit: Die Premiere von „Dr. Dolittle“ im Steinbruch wird aufgeführt. Groß ist die Vorfreude natürlich bei allen Mitwirkenden. „Es geht uns gut, die Proben sind derzeit im Finale“, sagt Theater Purkersdorf-Obfrau Sonja Schauer. Derzeit wird am sogenannten Maskenplan gefeilt. „Es ist wichtig, dass alle 34 Darstellerinnen und Darsteller auch zeitgerecht ihre Maske bekommen“, so Schauer. Und die Maskenbildnerin hat natürlich alle Hände voll zu tun - schließlich müssen viele Tiergesichter geschminkt werden.

Bereits abgeschlossen sind die Bühnenarbeiten. „Die Flunder, das Schiff von Dr. Dolittle ist fertig und wartet auf den Einsatz“, berichtet die Obfrau. Die acht Hütten im Steinbruch wurden jedenfalls bereits bezogen. „Hier hat dann jeder seinen Platz, um sich in Ruhe vorzubereiten“, weiß Schauer. Die Apostelhütte strahlt übrigens auch wieder in neuem Glanz, diesmal ist dort die Ordination von Dr. Dolittle eingerichtet. „Das Team Steinbruch hat wirklich Großartiges geleistet“, freut sich Schauer über das Engagement.

Einen kleinen Vorgeschmack zum tierischen Stück haben die Darstellerinnen und Darsteller übrigens schon beim Schulschlussfest vergangene Woche gegeben. „Die Kinder waren begeistert“, so die Obfrau, die auch zufrieden mit den bereits verkauften Karten ist. „Wir sind gut gebucht, es gibt aber natürlich noch Karten.“ Zuversichtlich ist Schauer auch, was das Wetter angeht. „Ich bin mir sicher, dass die nassen Zeiten vorbei sind“, meint sie.