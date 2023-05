Karten für „Dr. Dolittle“ gewinnen

„Wir haben schon über 600 Karten verkauft. Ich glaube, so viele waren es vorher noch nie“, freut sich Theater Purkersdorf Obfrau Sonja Schauer. Man habe aber Platz für 3.000 Personen an den Spielterminen. Premiere ist am Freitag, 23. Juni, gespielt wird freitags, samstags und sonntags jeweils um 18 Uhr bis 16. Juli.

Wie berichtet werden über 30 Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne stehen, die Hälfte davon sind Kinder. Darunter auch die sechsjährige Lisa Rauchegger, die als Affe Mini ständig Dr. Dolittle - alias Helmut Tschellnig - am Hals hängt. Der Extremsportler sieht das gleich als Training für seinen nächsten Wüstenlauf. „Sie ist so etwas wie mein Rucksack“, scherzt er.

Karten für „Dr. Dolittle“ sind auch in der Stadtbibliothek erhältlich. „Wer vorab zum Stück recherchieren will, kann sich bei uns Bücher dazu ausleihen“, sagt Leiterin Astrid Schwarz. Die gemeinsam mit Sonja Schauer auch auf das Gewinnspiel aufmerksam macht. 3 x 2 Karten werden für einen Theaterbesuch verlost. Man muss nur eine Frage richtig beantworten und die ausgefüllte Gewinnspielkarte bis spätestens 9. Juni in der Stadtbibliothek abgeben.

