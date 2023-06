Wegen Dauerregen: Premiere von „Dr. Dolittle“ war erst am Samstag

Erst am Samstag konnte sich „Dr. Dolittle“ alias Helmut Tschellnig mit seiner Flunder auf dem Weg machen, um ein Heilmittel für die Königin zu finden. „Leider haben sich sämtliche Wetterprognosen als untauglich erwiesen und so mussten wir die Premiere am Freitag absagen“, so Theater Purkersdorf-Obfrau Sonja Schauer. Doch die Enttäuschung dauerte nicht lange, schon am Samstag wurde die Premiere nachgeholt und die Gäste im Steinbruch Dambach waren begeistert von der Aufführung unter der Regie von Regina Sykora. „Es war eine gelungene Aufführung, danke an das Ensemble und alle Mitwirkenden“, so ein Besucher.

Besonders freute sich die Obfrau darüber, dass die Vorstellung am Sonntag ausverkauft war und auch am Samstag die Plätze im Steinbruch bis zu 90 Prozent gefüllt waren. „Unsere Kinderdarsteller sind super im Einsatz und auch die Großen haben ihren Spaß", freut sich Schauer.

Gespielt wird noch an den kommenden drei Wochenenden von Freitag bis Sonntag. Beginn ist jeweils um 18 Uhr, das Stück dauert 75 Minuten, Pause gibt es keine. Karten gibt es in der Fahrschule Purkersdorf, Stadtbibliothek Purkersdorf sowie unter theater-purkersdorf.at.