Nun leuchtet auch im Bezirk St. Pölten-Land die Coronaampel Rot auf. Außerdem hat die Bundesregierung einen neuerlichen Lockdown verhängt. Einige Neuerungen treten damit auch in der Region in Kraft, die Bürgermeister sind gerüstet.

In Purkersdorf ist das Gemeindeamt etwa nur mehr gegen Voranmeldung geöffnet. „Das ist entweder telefonisch direkt mit der jeweiligen Abteilung oder über unser neues Online-Buchungssystem möglich“, informiert Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler.

„Ich finde es komisch, dass wir uns nicht so begrüßen, wie vor Corona. Für mich ist das ein Akt der Höflichkeit.“Stefan Steinbichler fehlt das Händeschütteln

Der Kundenkontakt soll aber – sofern möglich – möglichst wenig eingeschränkt werden. „Kundenkontakt ist weiterhin gegeben, nur auf ein Minimum reduziert. Ich versuche weiterhin, so viele Termine wie möglich telefonisch oder per Mail abzuarbeiten“, erklärt Steinbichler.

In dringenden Fällen sei ein persönlicher Termin jederzeit gegen Voranmeldung möglich. Auch die Bürgermeister-Sprechstunden möchte der Stadtchef beibehalten. „Ich versuche, mich da auf Dienstag zu beschränken, bin aber – angesichts der derzeitigen Situation – flexibel.“

Das Maskentragen ist für ihn mittlerweile schon zur Routine geworden. Das Einzige, das ihm fehlt, ist das Händeschütteln. „Ich finde es komisch, dass wir uns nicht so begrüßen, wie vor Corona. Für mich ist das ein Akt der Höflichkeit. Ich werde das vermutlich immer als ungewöhnlich empfinden“, schmunzelt Steinbichler.

Mauerbachs Buchner rund um die Uhr erreichbar

In Gablitz bietet Bürgermeister Michael Cech seinen Bürgern auch an, per Videokonferenz mit ihm zu sprechen. Der Ortschef ist so gut wie mit jedem Programm ausgestattet. „Videokonferenzen und Telefonate – das biete ich ganz bewusst an“, so Cech.

Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit ist der Bürgermeister auch alle zwei Wochen im Homeoffice. Cech arbeitet dann aber nicht von zuhause aus, sondern am Gemeindeamt, wodurch er den Kontakt zu seinen Bürgern ebenfalls halten kann. „Ich treffe dann Bürger, die am Gemeindeamt vorbeikommen.“

Rund um die Uhr ist Mauerbachs Bürgermeister Peter Buchner für die Bevölkerung erreichbar. „Ich stehe uneingeschränkt zur Verfügung. Ich helfe dort, wo es notwendig und möglich ist“, erklärt Buchner. Am Gemeindeamt ändert sich lediglich, dass man das Amt nur nach telefonischer Voranmeldung betreten kann. Buchner appelliert an die Bürger, „sich an die Maßnahmen zu halten, sodass die Zahlen wieder sinken.“

Schichtbetrieb wie bei letztem Lockdown

In Wolfsgraben wird derzeit im Schichtbetrieb gearbeitet. „Zwei Mitarbeiter am Gemeindeamt sind im Homeoffice, zwei am Gemeindeamt. Falls etwas wäre, können wir so den Betrieb auf der Gemeinde sicherstellen“, erzählt Wolfsgrabens Bürgermeisterin Claudia Bock.

Hinsichtlich der Ausgangssperre appelliert sie an die Bevölkerung, vorsichtig zu sein und entsprechend den Vorgaben zu handeln. Falls es notwendig sein wird, soll in Wolfsgraben auch wieder das Helfersystem aktiviert werden. „Das heißt: einkaufen gehen, Essen abholen beziehungsweise liefern, und so weiter“, informiert Bock.

Auch in Wolfsgraben strebt die Ortschefin an, den Kontakt mit der Bevölkerung weiterhin aufrecht zu erhalten. „Sollte sich das allerdings als schwierig erweisen, werden wir den Kontakt weitestgehend auf Telefon und E-Mail reduzieren. Falls es aber doch unumgänglich ist, persönlich ins Gemeindeamt zu kommen, können die Kunden anklopfen.“

Auch am Gemeindeamt in Tullnerbach arbeitet man derzeit im Schichtbetrieb. „Ich werde die Amtsstunden und Sprechstunden so weit wie möglich zurückfahren. Gegen Voranmeldung ist aber jede Abteilung weiterhin erreichbar“, erklärt Tullnerbachs Bürgermeister Johann Novomestsky. Seine Sprechstunde Donnerstagfrüh wird der Bürgermeister auf alle Fälle beibehalten, die am Dienstag fällt aus. Er bittet allerdings auch hier um telefonische Voranmeldung.

Auch Geburtstagsgratulationen setzt er derzeit aus. „Wir werden erst wieder persönlich gratulieren, wenn es gewünscht und auch wieder erlaubt ist“, sagt Novomestsky. Er selbst hatte nach dem ersten Lockdown Geburtstag. Damals hat er für alle Mitarbeiter eine Torte gebacken.

Pressbaums Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner ist vor allem telefonisch und schriftlich für die Bürger erreichbar. „Ich habe vergangene Woche einen ganzen Vormittag nur telefoniert“, erzählt Schmidl-Haberleitner. Und weil die Bevölkerung den telefonischen Kontakt verstärkt sucht, möchte der Stadtchef eine „Bürgermeister-Telefonsprechstunde“ einführen. Eine diesbezügliche Information soll noch an die Gemeindebürger rausgehen.