Stabilität in schweren Zeiten: Purkersdorfer Pädagoge gibt Tipps

„Kinder beschäftigen die Dinge natürlich und sie brauchen Klarheit“, erzählt Reinhard Weber. Er ist Pädagoge und seit rund 14 Jahren in der Beratungsstelle „Auf.leben“ in Purkersdorf tätig.

Seiner Meinung nach sollten Eltern die aktuellen Geschehnisse daher nicht verschweigen, sondern altersgerecht ansprechen. „Sie kennen Streit und Gewalt untereinander“, erinnert er. Als Gesprächsangebot können Fragen dienen, etwa: Was hast du mitgekriegt? Was denkst du darüber und was sagen deine Freunde dazu?

„Wenn man den Halt verliert, sollte man sich kleine Rituale gönnen.“

Gleichzeitig sei es wichtig, Kindern Sicherheit zu vermitteln. Das gelinge beispielsweise über den Satz: Wir sind sicher und der Krieg betrifft uns nicht persönlich. Neben solchen Gesprächen sollten positive gemeinsame Erfahrungen nicht zu kurz kommen, etwa ein Spiel oder ein Spaziergang.

Aktuell besteht bei allen Menschen die Gefahr, nur um negative Nachrichten zu kreisen. Hier rät er, sich eine Struktur zu schaffen. Eine Idee wäre, nur noch einmal am Tag auf Facebook zu schauen und die Aufmerksamkeit stattdessen auf andere Dinge zu richten.

„Wenn man den Halt verliert, sollte man sich kleine Rituale gönnen“, empfiehlt er darüber hinaus. Dazu gehören bewusste Pausen oder das schluckweise Genießen von Kaffee oder Tee. „Bei allen Schwierigkeiten gibt es immer auch eine andere Seite. Es ist psychologisch wichtig, sich dessen bewusst zu sein“, resümiert er.

In der Beratungsstelle zeigen sich die Belastungen wegen der Ukraine-Krise allerdings noch nicht. Stattdessen beobachtet das Team vor allem, dass das Stresslevel wegen der Pandemie gestiegen ist. „Gerade bei Menschen mit kleinen Kindern ist Corona eine spezielle Herausforderung“, beschreibt er.

