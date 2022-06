Diskussion um neue Wohnstraße in Pressbaum

Werbung

Der letzte Teil der Sackgasse „Haitzawinkel“ könnte zur Wohnstraße werden, wünschen sich Anrainer. Dagegen wehrt sich Wolfgang Moser mit einer Petition. Der Pressbaumer lebt ebenfalls in der Straße und ist seit rund zwei Wochen in seiner Nachbarschaft sowie in der Öffentlichkeit auf der Suche nach Unterstützung.

„Wohnstraßen müssen dort gebaut werden, wo es notwendig ist. Wo es nicht notwendig ist, ist es ein Schildbürgerstreich.“

Eine Wohnstraße sei zum einen gefährlich, weil die Straße abschüssig ist. Zum anderen fürchtet er Lärmbelästigung durch die spielenden Kinder. Als Drittes fühlt er sich durch die Schrittgeschwindigkeit eingeschränkt.

„Wohnstraßen müssen dort gebaut werden, wo es notwendig ist. Wo es nicht notwendig ist, ist es ein Schildbürgerstreich“, ist er überzeugt.

Als Urheber sieht er die Wohngemeinschaft BROT, die das Pfarrgrundstück gepachtet hat. Allerdings habe die Wohngemeinschaft einen eigenen Spielplatz.

Außerdem bieten der angrenzende Wald, die Grünflächen sowie die Straße auf Eigengrund aus seiner Perspektive genügend Raum zum Spielen. „Die wollen einfach den Spielplatz auf Kosten der alteingesessenen Anrainer erweitern“, kritisiert er. Gegen die Wohnstraße, so erzählt er, sei die gesamte Nachbarschaft.

Eder: Persönliches Gespräch zur Nachbarschaft gesucht

Dieser Darstellung widerspricht Marianne Eder, Sprecherin von BROT. Der Wunsch nach einer Wohnstraße gehe auf eine Interessengruppe zurück, die aus diversen Anrainerinnen und Anrainern bestehe – nicht nur aus dem Wohnprojekt.

„Die Straße wurde vor Kurzem neu asphaltiert und wurde dann von Kindern zum Beispiel zum Radfahren genutzt“, beschreibt sie. Im Zuge dessen sei eine Idee wiederaufgekommen, die zuletzt 2019 bei einer Anrainerversammlung angesprochen wurde. Ob letztlich nur Personen von BROT unterschrieben haben, weiß sie nicht.

Die Bedenken ihres Nachbarn kann Eder verstehen. „Es ist kein Spielplatz, das ist klar. Uns geht es um die Nutzung der Straße, die wir so sicher wie möglich machen wollen“, erklärt sie.

Deswegen habe die Gemeinschaft das persönliche Gespräch zur Nachbarschaft gesucht, um die Wogen zu glätten und sei an einem Kompromiss interessiert. „Als Bewohnerinnen und Bewohner des Haitzawinkel wollen wir ein gutes Auskommen mit der Nachbarschaft“, schildert sie.

Vorwurf: Vizebürgermeister sei parteiisch

Aktuell liegt die Unterschriftenliste zugunsten der Wohnstraße bei der Gemeinde. Hier fürchtet Moser, ungerecht behandelt zu werden: „Der grüne Vizebürgermeister unterstützt BROT und registriert die restlichen Anrainer gar nicht. Außerdem hat er komplett freie Hand“, schildert er seine Perspektive. Er habe ihn schon mehrfach kontaktiert, aber keine Rückmeldung erhalten.

Diesen Vorwurf weist Vizebürgermeister Michael Sigmund von sich. In den nächsten Wochen plane er eine moderierte Veranstaltung, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Dabei wird er unterstützt durch das Stadterneuerungs-Programm des Landes NÖ. „Das Ziel ist, einen Kompromiss zwischen den beiden Gruppen zu finden, mit dem alle leben können. Ich hoffe, das gelingt“, zeigt er sich gegenüber der NÖN offen.

„Wir engagieren uns nicht parteipolitisch“, distanziert sich auch BROT-Sprecherin Eder von den Anschuldigungen ihres Nachbarn. „Und wir möchten uns nicht instrumentalisieren lassen.“

