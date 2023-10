Polizist rettete Fuchs in Mauerbach

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde Manuel Bittlingmayer gerufen. Am vergangenen Dienstag hat eine Frau auf der Polizei-Dienststelle in Mauerbach angerufen und mitgeteilt, dass ein Fuchs in einem Spalierzaun eingeklemmt ist. Der Polizist zögerte nicht lange und fuhr sofort los, um das Tier zu retten. „Ich habe dann festgestellt, dass der Fuchs dort offenbar schon länger eingeklemmt war“, so der Polizist gegenüber der NÖN.

Sofort zog er seine schnittfesten Handschuhe an, hob das Hinterteil des Fuchses und befreite so das Tier. „Der Fuchs ist sofort davongelaufen, Verletzungen konnte ich glücklicherweise keine feststellen“, berichtet Bittlingmayer, für den es die erste Fuchsrettung in seiner Dienstzeit war. „Meistens werden wir zu Hunden oder Katzen gerufen“, erklärt er. Dass er geholfen hat, obwohl das Befreien von Füchsen nicht unbedingt zu seinen Aufgaben zählt, sei für ihn selbstverständlich gewesen.