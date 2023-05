Mini-Ponys besuchten Gablitzer Gemeindeamt

Nicole, Claudia und Bianca Wittmann kamen mit ihren drei Mini-Pony Hengsten Baloo, Solo und Demiro gleich nach Ende des Parteiverkehrs. Die drei „Pony-to-Go“ Hengste durften für ihren Einsatz in Senioren- und Pflegeheimen, Kindergärten und Schulen auf allen Böden des Gemeindeamtes üben.

„Sehr gerne haben wir dabei geholfen die Mini-Ponys auf ihre Einsätze bestmöglich vorzubereiten. Wir haben dabei gelernt, dass die Tiere bei ungewohntem Untergrund große Scheu zeigen und ganz behutsam an neue Umgebungen und Bodenverhältnisse gewöhnt werden müssen. An eben alle Böden, wie sie auch in Kindergärten und Pflegeheimen vorkommen können“, so ÖVP-Bürgermeister Michael Cech.

Von der schwarzen Fußmatte bis zum hellen Steinboden wurde alles getestet. Mit viel Geduld und der ein oder anderen Karotte waren die drei Hengste bald an alle Böden gewöhnt und können bald die Stuten, die bereits im Einsatz sind, unterstützen.

Begeistert vom tierischen Besuch war natürlich das gesamte Team des Gablitzer Gemeindeamtes: „Wir können das Motto von Pony-to-go nur vollkommen unterstützen: 'Weil Tiere die Seele berühren!'.“

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.