Purkersdorf stellt Weichtier des Jahres vor

Im Juli wird es schleimig, denn das Weichtier des Jahres, die Posthornschnecke (planorbarius corneus), ist an der Reihe bei der Vorstellung der verschiedenen Arten des Jahres 2023. Aufgrund ihres linksgewundenen Gehäuses mit drei bis vier Zentimetern Durchmesser ist sie eine von Österreichs größten heimischen Wasserschnecken. Sie lebt in sauerstoffarmen Gewässern, Sauerstoff nimmt sie großteils über die Haut auf, auch wenn sie zu den Lungenschnecken gehört. Die dunkelbraune bis rötlichschwarze Farbe des Weichkörpers entsteht durch den Blutfarbstoff Hämoglobin. Sie ist die einzige europäische Wasserschnecke, die diesen Blutfarbstoff besitzt, er hilft ihr, in sauerstoffarmen Gewässern auch ohne Luftatmung zu überleben.

Diese sauerstoffarmen Gewässer sind meistens stehend oder langsam fließend. Im Uferbereich in bis zu drei Metern Wassertiefe lebt die Posthornschnecke. Auch künstlich angelegte Gartenteiche sind ihr Zuhause. Sie ist in Mitteleuropa verbreitet und steht in Österreich auf der Roten Liste bedrohter Tierarten als „nicht gefährdet“. Einzig von Gewässerverschmutzung, Entnahme von Wasserpflanzen oder Trockenlegung ist das Weichtier bedroht.

