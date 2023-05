Theater Purkersdorf bringt Dr. Dolittle auf die Bühne im Steinbruch

Ein großes Ensemble mit über 30 Personen steht beim Stück „Dr. Dolittle“ im Steinbruch Dambach heuer auf der Bühne. „Und mehr als die Hälfte davon sind Kinder“, sagt Theater-Purkersdorf-Obfrau Sonja Schauer. Teilweise haben sie auch Sprechrollen. „Mit dabei sind Bären, Mäuse aber auch Papageien“, so Schauer. In der Hauptrolle ist Helmut Tschellnig als Dr. Dolittle zu sehen. „Er hat sich sein Expeditionsschiff, die Flunder, sogar selbst für das Stück gebaut - schließlich ist er gelernter Tischler“, berichtet die Obfrau. Mit diesem Schiff macht sich Dolittle auf den Weg nach einer Heilpflanze, um die Königin zu retten.

Mitwirkende Kinder überflügeln Erwachsenen in Textsicherheit

Geprobt wird jedenfalls schon fleißig und macht großen Spaß. „Die Produktion ist eine tierische“, schmunzelt Schauer, die sich freut, dass die Kinder mit so großem Eifer dabei sind. „Und was man auch sagen muss, die Kinderdarsteller sind bei weitem textsicherer als die Erwachsenen. Sie kennen nicht nur ihren eigenen Text, sondern auch jenen ihrer Kollegen. Da brauchen wir sicher keine Souffleuse“, meint Schauer. Neben Tschellnig sind auch Roman Haselbacher, Christa und Rudolf Toifl sowie Rosi Fahrecker zu sehen.

Ausgearbeitet wurde das Stück, das schon länger auf der Wunschliste stand, von Regina Sykora, die auch Regie führt. „Sie hat sich mit sämtlichen Fassungen auseinandergesetzt. Die Theaterfassung ist also hausgemacht“, so Schauer. Für die Musikacts dazwischen konnte Caroline Vasicek gewonnen werden. „Sie ist eine großartige Begleitung und Unterstützung bei unseren Kinderstücken“, freut sich Schauer.

Bereits 500 Tickets des Kontingents weg

Aufgeführt wird „Dr. Dolittle“ an zwölf Terminen, Premiere ist am Freitag, 23. Juni, um 18 Uhr. Gespielt wird jeweils Freitag, Samstag und Sonntag. Das Stück dauert 75 Minuten, ohne Pause. Vor Beginn und natürlich danach kann man sich beim Caterer Snacks und Getränke sowie Würstel und Aufstrichbrote holen. Karten gibt es online auf theater-purkersdorf.at sowie in der Fahrschule Purkersdorf und in der Stadtbibliothek Purkersdorf zu den Öffnungszeiten. „Fast 500 Tickets haben wir schon verkauft. Man sollte sich also schon um ein Ticket bemühen“, rät die Obfrau.

