Der schwarze Blitz vom Pressbaumer Pfarrhaus

Lampo ist einer, der schnell alle Herzen für sich gewinnt. Der aufgeweckte und lebhafte schwarze Labrador begleitet Pfarrer Johann Georg Herberstein nun bereits seit über einem Jahr. Er ist gerade in der Hunde-Pubertät und geht gemeinsam mit seinem Herrl in die Hundeschule Breitenfurt. Was er aber bereits gut beherrscht, ist die Sprache ohne Worte: „Er macht zum Teil Dinge, bevor ich es sage, weil er merkt, was ich will“, freut sich Johann Georg Herberstein, der sich selbst „nicht als den großen Hundeabrichter“ sieht, „das war nie mein Ziel“. Er fügt erst freudestrahlend, dann augenzwinkernd, hinzu: „Lampo mag mich schon sehr und ist auf mich fokussiert, ich bin seine Familie. Und am Liebsten mag er, dass ich ihm sein Futter gebe.“

Lampo hat einen italienischen Vater, sein Name heißt Blitz. Johann Georg Herberstein

Lampo kommt aus einer steirischen Zucht und hat einen italienischen Vater. Auch sein Name hat seinen Ursprung in diesem südlichen Nachbarland und heißt auf Deutsch „Blitz“. „Lampo hieß auch der erste Hund von Don Camillo. Er wird aber nur im Buch, nicht im Film, erwähnt und war zu Beginn der Handlungen von Don Camillo und Peppone bereits verstorben“, lässt Herberstein auch hier die Verbindung von Himmel und Erde, Kirche und Tierliebe walten. Manche Pfarrmitglieder beschenken den schwarzen Blitz gerne, „in große Gruppen nehme ich ihn aber nicht mit, weil manche den Hundekontakt nicht so schätzen“, berichtet der Pressbaumer Pfarrer.

Lampo ist ein Springinkerl

Herberstein kommt aus einer Hundefamilie, sein Vater war sogar Präsident des Bullterrier-Clubs. Und selbst seine jetzige Pastoralassistentin Andrea Steiner schrieb ihre Dissertation über Bullterrierzucht. Als sich sein Vater und Geschwister später Labradore zulegten, kam auch Pfarrer Herberstein wieder auf den Hund. Oft sind beide beim täglichen Acht- bis Zehn-Kilometer Spaziergang zu sehen, auch rund um`s Pfarrhaus kann sich Lampo zwischendurch im Freien aufhalten. „Er ist mein Sportgeist“, freut sich der Geistliche über seine regelmäßige Bewegung an der frischen Luft in vierbeiniger Gesellschaft. Öfter werden sie auch von Herbersteins Schwester und deren Digit, einem älterer Bruder von Lampo aus einem früheren Wurf, begleitet. „Labradore sind eine tolle Rasse, sehr intelligent, gleichzeitig sehr gelassen und sie freuen sich immer, wenn sie etwas richtig machen“, schwärmt Herrl Herberstein. Und ergänzt abschließend: „Mein Lampo ist sehr aufgeweckt und ein bisschen ein Springinkerl.“

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.