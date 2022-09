Purkersdorfer Sanis halfen Rehkitz

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

So kümmerten sich die Sanitäter am Wochenende nach einem Wildunfall auf der B 1, Höhe Riederberg, liebevoll mit Jacken sowie einer Wärmedecke um ein geschocktes Rehkitz, bis es an die ortsansässigen Jäger übergeben werden konnte.

Da es unverletzt schien, wird es aufgezogen und danach wieder in die Wildnis entlassen.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.