Helfen aus Überzeugung

Mehr als zehn Jahre ist es nun her, dass sich Uschi Pollak und ihre Tochter Melanie eine wichtige Frage stellten: „Wenn uns Tiere wichtig sind, warum helfen wir dann nicht mehr?“ Die Antwort darauf war schnell gefunden und führte, zusammen mit Sandra Neumann und Nina Sigmund, zur Gründung des gemeinnützigen Tierschutzvereins „Wiener Fellnasen“ (www.wienerfellnasen.at). Seitdem kämpft das Team darum, möglichst vielen Hunden ein würdiges Leben in einem neuen Zuhause in Österreich zu ermöglichen.

Der Verein ist heute hauptsächlich in Rumänien und in der Slowakei aktiv, immer wieder wird jedoch auch in anderen Ländern geholfen, etwa in Italien, der Schweiz, Ungarn, Serbien oder auch Albanien. In Rumänien betreiben die vier eine eigene Pflegestation in Bukarest. Dorthin kommen Hunde aus dem ganzen Land, werden von einem Mitarbeiter übernommen, tierärztlich versorgt und artgerecht untergebracht. Etwa alle zwei Wochen geht es mit dem Auto in die rumänische Hauptstadt. Dann heißt es für meist drei der „Fellnasen“ nochmals umziehen. Es geht nach Ebreichsdorf, wo sich die Betriebsstätte des Vereins befindet, die zur Zeit von zwölf Tieren, die eine neue Familie suchen, bewohnt wird. Nach Durchlaufen des gesetzlich vorgeschriebenen Prozederes mit Quarantäne und Tierarzt wandern sie in den Beauty-Salon „die Hundeschneiderei“ von Karin Hecht. Entsprechend aufgehübscht – geschoren, gewaschen und getrimmt – gehen ihre Bilder online und Interessierte haben die Möglichkeit, sich für „ihren“ neuen Liebling zu bewerben.

Die neuen Besitzer werden begleitet

„Natürlich gibt es bei uns Vorkontrollen und Gespräche um sicher zu gehen, dass Hunde und neue Familie gut zueinander passen. Und auch später bleiben wir Ansprechpartner bei allen Fragen und Problemen“, unterstreichen Melanie und Uschi Pollak, dass für sie die Sorge um das Wohl der Hunde nicht mit der Adoption durch die neuen Besitzer endet.

Finanziell bringt der große Aufwand den Verein oft an die Grenzen, sind die Hunde und ihre Retterinnen doch zu einem großen Teil von Spenden abhängig. Tierärzte wollen bezahlt sein, der Appetit bei den vierbeinigen Kostgängern ist groß und selbstverständlich entspricht die Betriebsstätte allen Ansprüchen, die an sie gestellt wird, und den strengen gesetzlichen Auflagen. Doch der gute Name, den sich die „Wiener Fellnasen“ in der letzten Dekade erarbeitet haben, hilft, weiß Uschi Pollak, die mit ihren Kolleginnen ausschließlich ehrenamtlich tätig ist.

Veranstaltungen wie die mittlerweile zweite Charity-Veranstaltung in der Gablitzer Glashalle helfen mit, Geld- und Sachspenden zu lukrieren und den in Niederösterreich und Wien aktiven Verein bekannter zu machen. Um mehr Hunden, die oft unter traurigen Verhältnissen auf der Straße gelebt haben oder aus Tötungsstationen kommen, ein Leben frei von Angst und Not zu ermöglichen.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.