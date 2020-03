Idyllisch gelegen, bietet die ehemalig privat genutzte Kegelbahn in der Höbersbachstraße ein ideales Umfeld für Kegelrunden in ungestörtem Rahmen. Margit Hinke und ihre Mutter haben das Haus samt Kegelbahn aus dem familiären Umfeld anvertraut bekommen. Ein Wiener Rechtsanwalt hat in den 60er Jahren das Haus und einige Jahre später die Kegelbahn erbauen lassen. Die Bahn diente ausschließlich seinem privaten Vergnügen. Margit Hinke beschloss in den 90er Jahren, die Kegelbahn zu neuem Leben zu erwecken.

NÖN: Die Kegelbahn stammt aus den 70er Jahren und wurde viele Jahre nicht benutzt. War es leicht, ihr neues Leben einzuhauchen?

Margit Hinke: Mit der Hilfe von Freunden, die das entsprechende technische Know-how haben, ist es gelungen. Ersatzteile für die Reparaturen bekamen wir von alten Bahnen, die abgetragen wurden. Die Bahn ist ein Unikat und gemeinsam halten wir sie in Schuss.

Für welchen Zweck wurde die Kegelbahn saniert?

Lange Zeit wurde sie von mir nur privat genutzt. Kegeln ist eine alte österreichische Tradition. Mein Großvater ging sonntags gerne kegeln, und ich habe ihn oft begleitet. Das hat mir großen Spaß gemacht. Als Journalistin und Archivarin schlägt mein Herz natürlich auch für historische Themen. Ich wollte, dass die Bahn erhalten bleibt.

Seit wann können Gäste die Kegelbahn mieten?

Für einen karitativen Zweck organisierte ich ein Grätzelfest in der Höbersbachstraße. Gegen eine Spende konnten die Nachbarn kegeln. Das ist sehr gut angekommen. Im Laufe der Zeit haben immer wieder Leute angefragt, ob sie bei mir kegeln könnten. Daher habe ich das Gewerbe angemeldet und betreibe seit zwölf Jahren die Bahn. Ich nenne es einen „Musealen Betrieb“. Hier ist noch alles im Originalzustand. Jetzt steht die Bahn der Bevölkerung offen, und durch die Nutzung wird sie auch weiterhin in Schuss gehalten. Das Unternehmen Kegelbahn ist ein Non-Profit Social Entrepreneurship Betrieb, also eine unternehmerische Tätigkeit, die sich innovativ, pragmatisch und langfristig für einen wesentlichen, positiven Wandel einer Gesellschaft einsetzen will.

Kann man zu jeder Zeit kegeln kommen?

Nur gegen Voranmeldung, ich betreibe die Bahn ja alleine. Im Sommer kann man gerne auch spontan vorbeikommen. In der warmen Jahreszeit verbringe ich mehr Zeit in Gablitz als in Wien. Die Bahn soll ein netter Tipp für Familien sein. Ein Verein mit behinderten Kindern ist immer wieder eingemietet. Die Gruppe genießt das private Umfeld und die Möglichkeit, unbeobachtet agieren zu können. Es stehen viele Spielsachen zur Verfügung, und jede Gruppe kann sich ihren Aufenthalt nach den eigenen Vorstellungen gestalten.

Für wie viele Personen ist die Bahn geeignet?

Gruppengrößen von acht bis zwölf Personen sind ideal. Bei Schönwetter können es auch ein paar mehr sein. Das geht nur, wenn nicht alle gleichzeitig im Gebäude sind, sondern auch die Terrasse nutzen.

Gibt es etwas zu essen und trinken?

Ja, Getränke und kalte Jausen. Bei der Terminvereinbarung kläre ich ab, in welche Geschmacksrichtung es gehen soll.

Woher kommen ihre Gäste?

Aus Gablitz und der Region, genauso wie aus Wien. Ab und zu bekomme ich auch internationalen Besuch. Ich hatte schon Gäste aus Japan, England und den USA. Diese Gäste haben mich entweder auf Google gefunden oder über meine berufliche Schiene. Ich arbeite in der Medienbranche, verfüge über ein großes internationales Netzwerk.

Sie haben voriges Jahr gemeinsam mit Franz Vormauer „Vergessene G´schichten aus dem Wienerwald“ veranstaltet. Worum ging es dabei?

Franz Vormauer kennt viele Geschichten über Gablitz, das Höbersbachtal und die Region. Wir wollten Interessierten die Möglichkeiten geben, mehr von dem Ort zu erfahren, in dem sie leben. Gleichzeitig haben wir darauf gehofft, Geschichten und historische Begebenheiten von unseren Gästen erzählt zu bekommen oder alte Fotos zu sehen. Es ging uns um den Austausch alter Erzählungen, die oft nur mündlich weitergegeben wurden.

Sie sind Journalistin, können sie uns etwas über ihren beruflichen Werdegang erzählen?

Meine journalistische Laufbahn fing während des Studiums mit dem Sexkoffer an, den damals das Unterrichtsministerium in den 80ern an alle Schulen versandte. Rudi Klausnitzer gab mir die Chance bei Ö3 für die Station Promotion Jingles zu produzieren, bei frühen Praktika im Landesstudio NÖ berichtete ich über Schafzucht und sogar mit Norbert Gollinger, dem Intendanten des Landesstudios NÖ über Land-Kommassierung im Mostviertel. Die Auswahl meiner Themen änderte sich aber ziemlich bald.

Für den WIENER interviewte ich die ersten Aidskranken, für die ORF XLarge Reportage, das erste Interview mit sexuell vom Vater missbrauchten Mädchen und war Undercover mit Peter Resetarits und der Kripo für den ORF Inlandsreport auf Unterweger-Mordopfer-Suche, begleitete kriegstraumatisierte Journalisten und Kameramänner nach Sarajewo und deckte später für das RTL Magazin Extra mit versteckter Kamera diverse Pädophilen- und Kinderporno-Ringe auf, spezialisierte mich auf Social Media Internet Stories, Online Crime und den gesellschaftlichen Wandel durch das Internet.

Wie hat das funktioniert?

Ich wählte mich damals noch via Telefonleitung und während meiner weltweiten Drehs mit meinen Laptop ein. Seit 26 Jahren bin ich im Internet. So nebenbei schrieb ich dann noch den ersten REALtime, location based, Digitale Avantgarde Fluxus Art Poetry Band „Shocking Blue Demon Lover“ veröffentlicht bei www.traumawien.at mit einem Vorwort des Internetaktivisten und Verfasser des Independet of the Internet Speech JP Barlow.

Journalistisch habe ich alles gemacht, was das Medium zu bieten hat, bis zur Sendungsentwicklung und vergleichende Programmanalysen und Redaktionsleitung und die österreichischen SuperNanny’s bei ihren ersten Drehs gecoacht und Christoph Feuerstein und Team beigebracht, wie man mit einer versteckten Kamera arbeitet.

Zur Zeit arbeite ich an einer soziolologisch-wissenschaftlich-biographischen Aufarbeitung der Lebensgeschichte der lesbischen Wiener Rotlichtgröße Wilde Wanda, sowie deren Umsetzung in ein Theaterprojekt. Ziemlich spannend, denn Wanda war wie eine Leithyäne, da kann jede Frau noch etwas lernen. Sie sehen, langweilig wird mein publizistisches Leben nie, nicht einmal in Miles von Nowhere im Wienerwald.