Große Trauer herrscht in der Stadtgemeinde um Bruno Unterluggauer. Der ehemalige „Gentile“-Wirt ist bei einem Verkehrsunfall in Kärnten verstorben.

Der 65-Jährige lenkte am vergangenen Sonntag gegen Mitternacht seinen Pkw auf der Gemeindestraße Richtung Maria Luggau. 50 Meter vor der Gailbrücke kam er mit dem Pkw aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, stürzte circa sechs Meter über eine steil abfallende Böschung in die Hochwasser führende Gail und kam im einen Meter tiefen Wasser auf den Rädern entgegen der Flussrichtung im Bachbett zum Stillstand, teilt die Polizei Kärnten in einer Aussendung mit. Ein vorbeifahrender Pkw-Lenker und sein Beifahrer bemerkten das Auto und setzten die Rettungskette in Gang.

Den Helfern gelang es, den Verunfallten, der den Kopf unter Wasser hatte, aus dem Fahrzeug zu bergen. Die vor Ort durchgeführten Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Die Notärztin konnte nur mehr den Tod feststellen.

Unterluggauer hatte im Jahr 1989 gemeinsam mit Robert Strobl das Lokal in der Bachgasse als „Ristorante Gentile“ eröffnet. Ende 2016 gingen die beiden in Pension und Unterluggauer zog es zurück in seine Heimat nach Kärnten.

Schockiert über den Tod von Bruno Unterluggauer zeigt sich der ehemalige Bürgermeister Karl Schlögl. „Ich bin schwerst betroffen, ich hab Bruno Unterluggauer seit 1987 gekannt und war häufig Gast in seinem Lokal“, so Karl Schlögl.

Er sei ein liebenswerter Mensch und guter Freund gewesen. „Er hat sich schon so auf seine Pension in Kärnten gefreut“, weiß der ehemalige Bürgermeister.