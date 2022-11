Pressbaums erste „MusikProbe“ barrierefrei

Vollbild

Einige Gäste nutzten die Möglichkeit, im zweiten Teil gemeinsam mit den MusikKanten zu musizieren. Die nächste barrierefrei MusikProbe findet am 12. Jänner in der Vereinsmeierei statt. Karin und Roland Liemberger fanden die Idee einer öffentlichen Probe interessant. Karin Daym sang „Fever“ und spielte dazu am Bass. Gerhard Hauptmann (im Hintergrund) und Romana Braune mit dem Hotel Wiental Geschäftsführer-Ehepaar Andrea und Peter Vacha. MusikKant Joe Weichinger spielt Saxophon und Klarinette. Kurt Pawlik, Roman Embacher, Christian Lauder und Robert Niemeczek hatten bei ihrer ersten öffentlichen Probe in der Vereinsmeierei viel Spaß. Herbert und Gabi Grabmaier mit Evelyn Kolnberger sind große Fans der MusikKanten. Irene Szerencsics, Birgit Breitenlacher und Cornelia Leopold genossen die Musik und die gute Stimmung in der Vereinsmeierei.

