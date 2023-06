Beste Stimmung bei Sonnwendfeuer der Feuerwehr in Wolfsgraben

Zeitgerecht zum Beginn des Sonnwendfeuers der Wolfgrabener Feuerwehr klarte auch das Wetter auf und bei der Veranstaltung schien sogar wieder die Sonne. Viele Besucherinnen und Besucher aus den Nachbargemeinden und Wien waren zur Festwiese gekommen, um den Abend in Wolfsgraben zu genießen. Am Abend wurde der von den Bundesforsten zur Verfügung gestellte Holzstoß angefacht. Großzügige Spender hatten wertvolle Preise für die Tombola ermöglicht. Christian´s Weinbar, die Bierbar und die Holzwurmbar waren gut besucht und DJ Reini sorgte für ausgelassene Stimmung. „Wir danken allen Freunden der Feuerwehr Wolfsgraben für den zahlreichen Besuch und die Unterstützung“, so die Feuerwehr.