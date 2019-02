In der vergangenen Woche ging es für die zukünftigen Models bei „Germany‘s Next Top Model“ in die österreichischen Alpen. Nach einem Fotoshooting in eisiger Kälte stand ein Treffen mit dem Designer Wolfgang Joop auf dem Programm. Für die Gablitzer Kandidatin Leonela Hires geht damit ein Traum in Erfüllung.

Die 19-jährige wollte den Star-Designer schon lange kennenlernen. Leonela war sicher aufgeregt über das lang ersehnte Treffen.

Die Kandidatinnen bleiben nächsten Donnerstag in den Bergen und müssen mit einem „Male Model“ posieren.