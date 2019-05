Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann sich die Fotografie in die Richtung zu entwickeln, wie wir sie heute kennen. Natürlich gab es bis zum heutigen Tag zahlreiche technische Entwicklungen. Fotoalben, wie sie in rauen Mengen noch vor Jahren in den Wohnzimmerkästen herumgelegen sind, werden heute kaum noch angelegt. Alles wird digital gespeichert. Das ist von Vorteil, weil Bilder jeder Zeit auch unterwegs verfügbar sein können. Vieles kann auch verloren gehen, durch schadhafte Geräte oder sie verschwinden im Datenschwall.

Die Qualität des Fotos lässt über die Jahre nach und auch so kann eine Erinnerung verblassen. Die Topothek soll dafür sorgen, dass ja keine Erinnerung verloren geht und die Fotos auch für immer erhalten bleiben. Pressbaum hat sich ebenfalls dazu entschieden sein wertvolles historisches Bildmaterial möglichst lange für die Nachwelt zu erhalten, ohne, dass Fotos vergilben.

Am 18. Mai eröffnete nun Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner offiziell die neu gegründete Topothek. Diese Eröffnung fand im Rahmen des Museumsfrühlings statt. Passenderweise lautete der Titel dazu „Museen – Zukunft lebendiger Traditionen“.

Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner freut sich über diesen zukunftsträchtigen Schritt: „Neben dem Ziel der Schaffung eines virtuellen Museums soll in der neu geschaffenen Topothek Pressbaum Geschichte Stück für Stück aufgearbeitet und Fotos sowie historischen Material, der Bevölkerung, virtuell sichtbar gemacht werden.“

Einige Personen waren an dem Projekt maßgeblich beteiligt. „Ich bedankte mich insbesondere bei Birgit Bernadini-Schneider, Ingrid Hoffmann, Verena Neckham Hermann Neidhart für ihr großes Engagement“, so der Bürgermeister.