„Zuckerwuschel“ im Tullnerbacher Gemeindehaus schließt wieder

Erst im Herbst des vergangenen Jahres eröffneten Vedi und Olli Planche ihren „Zuckerwuschel“-Standort im Tullnerbacher Gemeindehaus. Mit Ende Mai wird das Geschäft mit personalisierter Tortendekoration aber wieder geschlossen, wie Vedi Planche auf NÖN-Anfrage bestätigt. „Wir sehen uns nach einem neuen Geschäftslokal um“, berichtet die Tullnerbacherin. „Der Standort in Tullnerbach ist, wie wir feststellen mussten mit der Durchfahrtstraße nicht ideal, um Laufkundschaft zu gewinnen. Deshalb suchen wir nach einem neuen Geschäftslokal Richtung Purkersdorf beziehungsweise Wien und sind überzeugt, dass ein zentral gelegener Standort deutlich mehr Potenzial hat“, so Planche.

Was der Unternehmerin besonders wichtig ist zu betonen: „Wir bleiben unseren Kundinnen und Kunden als Zuckerwuschel-Onlineshop wie bisher erhalten - vorerst jedoch ohne Geschäftslokal.“ Der 2021 gegründete Online-Shop zuckerwuschel.at mit Tortenauflegern, Caketoppern, Streusel wird nicht nur von Privatleuten genutzt, auch Konditoreien und Firmen kaufen gerne ein. „Das Onlinegeschäft floriert, mittlerweile beliefern wir nicht nur Kundinnen und Kunden in ganz Österreich und Deutschland. Sogar Anfragen aus der Schweiz und den Niederlanden erreichen uns“, freut sich Planche. Ihr Fokus würde von Anfang an auf dem Onlineshop liegen. „Und wir freuen uns über knapp 4.000 zufriedene Kundinnen und Kunden“, meint sie.

