Wienerwald: 20,7 Prozent mehr Nächtigungen

Es ist ein richtiger Aufwärtstrend, über den Niederösterreich in puncto Tourismus aktuell erlebt. Niederösterreichweit wurden etwa alleine im Juni 739.600 Nächtigungen verbucht. Das ist ein Plus von 7,7 Prozent verglichen mit Juni 2022.

Nicht unwesentlich daran beteiligt ist auch die Tourismusdestination Wienerwald. Im ersten Halbjahr 2023 verzeichnet man allein hier eine Steigerung von 20,7 Prozent. Und dabei machen die Gäste aus dem Ausland einen großen Anteil aus. Hier sind die Zahlen im Bereich der Nächtigungen gar um ein Drittel gestiegen. Alleine aus Deutschland gab es im ersten Halbjahr 2023 rund 10.000 Übernachtungen mehr als im Vergleichszeitraum 2022. Damit steuert man rasant auf das Vorkrisen-Niveau zu.

Michael Wollinger, Geschäftsführer Wienerwald Tourismus, zeigt sich glücklich über diese Entwicklung. „Als Niederösterreichs Stärke wird immer wieder das Gesamterlebnis aus Kultur, Kulinarik und Bewegung genannt, und genau in diesen Bereichen haben wir starke Angebote entwickelt und Packages geschnürt, die sich auch auf das Nächtigungskonto positiv auswirken. Der Erfolg gibt uns Recht – nun gilt es bewährte Produkte weiterzuentwickeln und mit neuen Angeboten zu ergänzen.“

Aufsichtsratsvorsitzende Irene Moser aus Hinterbrühl und Generalversammlungsvorsitzender, Badens Bürgermeister Stefan Szirucsek, heben vor allem das vielfältige Angebot hervor. „Die Wienerwald Gastgeberinnen und Gastgeber haben laut ersten Prognosen allen Grund zur Freude. Die Region fokussiert sich weiterhin auf die Kombination aus verschiedenen Themen und kann sich international als 'Wein, Rad und Kultur'-Destination behaupten – das sind auch klare Leitlinien, die den Aufwärtstrend unterstreichen.“

Auch weiterhin haben die Verantwortlichen des Wienerwald Tourismus viel vor. Als nächstes ruft der Weinherbst. Die Genussmeile lockt an den ersten beiden Septemberwochenenden in die Thermenregion Wienerwald. Und bis in den Oktober laden zahlreiche Veranstaltungen in die bedeutendsten Weinorte der Region. Und auch der Wienerwald selbst hat mit seinen vielen Mountainbike-Strecken für Besucherinnen und Besucher einiges zu bieten.