Gablitzer Musikverein als Botschafter der österreichischen Musik

Lange war sie schon geplant, die große Tournee des Musikvereins aus der Wienerwaldgemeinde in die Region Toulon an der Côte d’Azur. Persönliche Kontakte von Kapellmeister Joachim Luitz machten es möglich. Dann kam Corona und die für 2020 bereits vollständig organisierte Reise musste abgesagt werden. Nach dem Ende der damit verbundenen Einschränkungen nahmen die Verantwortlichen rund um Obfrau Vera Lampert das Projekt wieder auf, knüpften neue Kontakte und festigten alte.

Von 2. bis 11. Juli war es nun so weit. Ein Team von insgesamt 34 Personen – 23 Musikerinnen und Musiker und elf Begleitpersonen – ließ die alte Tournee-Tradition wieder aufleben und machte sich auf den Weg in den Süden Frankreichs, um die Zuschauer bei vier Konzerten mit vorwiegend traditionellen österreichischen Blasmusikwerken zu erfreuen. „Das französische Publikum war so begeistert, dass es bei allen Auftritten Standing Ovations gab. Auch die nette Aufnahme durch die befreundeten Kapellen an den Konzertorten La Garde, Sanary-sur-Mer, Ollioules und Le Beausset, mit denen wir auch gemeinsam musizierten, trug mit dazu bei, die anfängliche Nervosität schnell zu vergessen“, zeigte sich Kapellmeister Luitz mehr als zufrieden mit den gebotenen Leistungen.

Neben den Aufführungen standen auch einige touristische Attraktionen auf dem Tourneeplan. So wurden etwa die Altstadt von Toulon, deren Militärhafen oder der Aussichtsberg „Mont Faron“ besucht. Auch das spontane, abendliche Musizieren in verschiedenen Formationen mit Jung und Alt machte die Reise für Joachim Luitz, Vera Lampert und ihre Mitreisenden zu einem mehr als gelungenen Erlebnis. Nachdem Gegeneinladungen ausgesprochen wurden, wird nun gespannt auf positive Rückmeldungen gewartet. In den nächsten Jahren wird wohl die eine oder andere französische Kapelle in Gablitz und anderen Gemeinden im Wienerwald zu bewundern sein.