Dagmar Taferner: „Wir müssen Corona aufarbeiten“

„Wir müssen in die Gänge kommen und die Corona-Folgen bei vielen Kindern und Jugendlichen aufarbeiten, erst dann können diese wieder einen gesunden Entwicklungsprozess fortsetzen“, betont die klinische und Gesundheitspsychologin sowie Psychotherapeutin Dagmar Taferner. Und fügt im Gespräch mit der NÖN hinzu: „Man darf nicht überspringen, was sie erlebten. Oft brauchen sie nur die Anerkennung der Erwachsenen und dass diese ihre Situation verstehen.“

Die Schwester von Steinerhof-Wirtin Sigrid Neusser, die nach wie vor ihre Wochenenden im Elternhaus am Pfalzberg verbringt, ist seit 2003 teils in der Boje, einem Ambulatorium für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen, teils in eigener Praxis im Zentrum von Hietzing tätig. Mit ihrer früheren Chefin Gertrude Bogyi, die auch klinische und Gesundheitspsychologin am AKH war, baut sie als Teilbereich der Boje ein neues Traumazentrum auf. Dieses soll vor allem für Fachpersonen und Berufsgruppen, die mit Kindern und Jugendlichen in Krisen- und belastenden Situationen arbeiten, Fort- und Weiterbildungen sicherstellen,

„Plötzlich gab man den Kindern die Verantwortung für das Wohlergehen der Erwachsenen.“

Bereits zu Beginn der Pandemie warnte sie in einem Schreiben an den damaligen Gesundheitsminister: „Wenn wir nicht auf Kinder und Jugendliche achten, wird es eine psychische Pandemie.“ Und genau damit ist sie jetzt tagtäglich konfrontiert und möchte entsprechend gegensteuern. Im Traumazentrum werden von Kindergärtnern über Sozialpädagogen oder Therapeuten auch Institutionen beraten und Supervisionen für Berufsgruppen geboten, die entsprechend mit Kindern zu tun haben. Taferner unterrichtet hier auch und hält Seminare zu relevanten Themen in Zusammenhang mit Traumatisierungen, das heißt, wenn Kinder und Jugendliche durch Hilflosigkeit und Erstarrung nicht mehr handlungsfähig sind oder ihr Leben nicht mehr unter Kontrolle haben.

„Ich fühlte und wusste, was der andere braucht“

Durch ihre Spezialisierung auf Individualpsychologie, Zusatzausbildung in vier unterschiedlichen Traumatherapien und der intensiven Beschäftigung mit neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung konzentriert sich die Optimistin darauf, dass „Kinder und Jugendliche wieder eine Zukunft haben können.“ Schon in der Unterstufe hatte sie großes Interesse am gesunden Menschen, konnte sich durch Hüftoperationen ihren damaligen Wunschberuf Krankenschwester aber nicht erfüllen. So schwenkte sie auf das Studium Psychologie um und referierte bereits bei der Matura über „Das Drama des begabten Kindes“ von Alice Miller.

Dagmar Taferner ist auf Individualpsychologie spezialisiert und verfügt über mehrere Zusatzausbildungen in Traumatherapie. Foto: privat

„Ich fühlte und wusste immer, was der andere braucht, es interessierte mich, wieso er so geworden ist. Mir war klar, dass manche in ihrem Sein verkannt werden und man das Individuum so nehmen muss, wie es ist“, gibt die Mutter eines 18-jährigen Sohnes Einblick in ihre eigene Seele. Und ergänzt: „Erst dann kann man helfen und einen Klienten gut begleiten. Dabei bin ich durchaus innovativ, ich traue mich viel.

In den Lockdowns passierte für Taferner eine Generationenverschiebung: „Plötzlich gab man den Kindern die Verantwortung für das Wohlergehen der Erwachsenen.“ Auch viele Jugendliche sagen ihr, dass ihnen ihre Jugend gestohlen wurde. „Man darf die erlebten sozialen Einschränkungen nicht vom Tisch wischen“, warnt die Psychologin. Nun kämpft sie dafür, dass das Leben Betroffener neu geordnet werden kann, „in dem Rahmen, der vorgegeben wurde“.

Und betont, wie wichtig es ist, dass die Erwachsenen von morgen ihre emotionale und soziale Kompetenz sowie ihr Selbstbewusstsein wieder erlangen, „um zwischenmenschlich gut zu interagieren, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und Problemlösungen finden zu können“.

Dagmar Taferner selbst tankt sehr gerne daheim am Steinerhof auf, der seit 1637 besteht und den schon ihr Ur-Ur-Großvater mütterlicherseits, Josef Steiner, bewirtschaftete. „Wir sind sehr verbunden und haben einen großen und guten Familienzusammenhalt“, so die begeisterte Kuchen- und Strudelbäckerin. Zur eigenen Regeneration geht sie mit Vorliebe in den Wald, selbst wenn es nur kurz ist, „denn ich liebe alte, große Bäume“, erwähnt sie abschließend.

