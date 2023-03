Mauerbacher Jugend wünscht sich eigene Räumlichkeiten

ÖVP-Jugendgemeinderätin Martina Reitermayer lud zum Jugendworkshop in die Pizzeria „Mia Bella“, zu dem insgesamt 19 interessierten Jugendlichen aus Mauerbach kamen. Im Zuge einer Jugendbefragung, die im letzten Jahr durchgeführt wurde, „konnte über die konkreten Wünsche der Jugend im entspannten Rahmen diskutiert werden“, so Reitermayer. Dabei kristallisierte sich ein Wunsch ganz klar heraus: „Als einstimmiges Ergebnis kam heraus, dass sich die Jugendlichen einen Raum wünschen, in dem sie sich treffen können.“

Den Wunsch nach Jugendbefragungen hieß auch ÖVP-Bürgermeister Peter Buchner gut und unterstützt diesen. Das nächste Ziel sei nun das Projekt „Platz für unsere Jugend“ in die Tat umzusetzen, sagt Reitermayer.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.