Reuter mit Kurz-Comeback & Überraschungs-Outfit bei Dancing Stars

Obwohl Martina Reuter bei Dancing Stars nicht mehr auf dem Parkett zu sehen sein wird, sie musste vergangenen Freitag als Erste die Show verlassen, wird sie am Freitag aber doch wieder zurückkehren - und zwar in einem ganz besonderen Outfit. „Das wird eine Überraschung, alleine schon deswegen muss man sich die Sendung anschauen“, macht die NÖN-Styleexpertin neugierig. Nach dem Tanz-Aus geht es ihr „sehr gut“. Mit ihren vielen Jobs, darunter der Style-Beratung in der deutschen Talkshow Britt, habe sie genug zu tun.

Zu Dancing Stars meint sie noch: „Ich glaube die anderen Kandidaten und Kandidatinnen sind viel trauriger, dass ich draußen bin, als ich.“ Für die Purkersdorferin war die Teilnahme eine „Riesenhetz“. „Ohne mich ist die Sendung aber sicher nicht mehr so lustig“, ist die NÖN-Styleexpertin überzeugt.

