Martina Reuters Beauty-Adventkalender: 23. Dezember

Schon das vierte Mal in Folge gibt es heuer wieder den lustig-weihnachtlichen Adventkalender von NÖN-Styleexpertin Martina Reuter. Jeden Tag wird ein Türchen mit tollen Gewinnen aus Martina Reuters Welt geöffnet. „Dieses Jahr setze ich auf tolle Bücher, alles was man zuhause gut machen kann und natürlich mein Lieblingsthema Beauty und Mode“, erklärt die Moderatorin.

Die Dreharbeiten zum Adventkalender fanden bereits Mitte November in Purkersdorf bei Illuminati Productions statt. Gemeinsam mit Executive Producer Ramon Rigoni wurde das Fashiontalk-Studio kurzerhand in eine glitzernde Weihnachtswelt umgebaut. „Mittlerweile ist Martinas Adventkalender Kult, wir haben die lustigsten Clips und Szenen aufgenommen und sind spätestens nach dem Dreh sofort in Weihnachtsstimmung“, so Ramon Rigoni.

Mit dabei sind natürlich die lustigsten Accessoires aus der „Guten Morgen Österreich“-Sendung, wo Martina Reuter wöchentlich ihre Style-Tipps gibt. „Weihnachtspatschen, lustige Ohrringe, Kleider und Beautyutensilien, für jeden ist was dabei“, schmunzelt die Modeexpertin Martina Reuter.