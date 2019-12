In der SPÖ Tullnerbach geht eine Ära zu Ende: Johann Baumgartner wird nicht mehr an wählbarer Stelle bei der kommenden Wahl kandidieren. Der 82-Jährige war insgesamt 43 Jahre im Gemeinderat. „Jetzt ist es Zeit zum Aufhören und Zeit einmal Ruhe zu geben“, meint Johann Baumgartner im NÖN-Gespräch. Der Tullnerbacher war auch Vizebürgermeister in der Gemeinde. „Am meisten weitergegangen ist, als wir eine Koalition mit der ÖVP und später mit der Liste Novomestsky hatten“, ist er überzeugt. Da habe es keine Streitereien gegeben und auch in der derzeitigen Koalition würde es keine geben. „Ich habe mich auch immer um eine konstruktive Zusammenarbeit bemüht“, berichtet Baumgartner. Schwierig sei es bis zum Jahr 1995 gewesen, als der ÖVP-Bürgermeister quasi als „Alleinherrscher“ regierte.

Baumgartner will mit Rat und Tat unterstützen

Der 82-Jährige wird zwar weiterhin auf der SPÖ-Liste zu finden sein – allerdings an unwählbarer Stelle. „Jetzt sollen die Jungen was machen“, meint er und will dem Team aber auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Als Spitzenkandidat wird sich der derzeitige Vizebürgermeister Wolfgang Braumandl der Wahl stellen. „Unser Wahlziel ist es, den Vizebürgermeister zu halten“, erklärt Braumandl. Und natürlich hoffe man auch immer auf einen Zugewinn. Auf Platz zwei wird als neue Kandidatin übrigens Andrea Köhler kandidieren, dahinter folgen Thomas Waismaier und Gerda Schmutterer, die bereits im Gemeinderat vertreten sind. Die SPÖ hält derzeit bei vier Mandaten.